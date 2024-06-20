https://ria.ru/20240620/bashkiriya-1954154295.html

Башкирия планирует создать технопарк в Узбекистане

Башкирия планирует создать технопарк в Узбекистане - РИА Новости, 20.06.2024

Башкирия планирует создать технопарк в Узбекистане

Корпорация развития Башкирии планирует создать технопарк в городе Нурафшане Ташкентской области Узбекистана, сообщает пресс-служба технопарка "Чирчик" в... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T09:31

2024-06-20T09:31

2024-06-20T09:31

экономика

ташкентская область

узбекистан

россия

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ТАШКЕНТ, 20 июн – РИА Новости. Корпорация развития Башкирии планирует создать технопарк в городе Нурафшане Ташкентской области Узбекистана, сообщает пресс-служба технопарка "Чирчик" в столичном регионе в Telegram-канале. По данным пресс-службы, представители корпорации провели переговоры с администрацией технопарка "Чирчик". "Стороны обсудили ряд организационных вопросов о создании совместного проекта нового технопарка в городе Нурафшан", - говорится в сообщении администрации комплекса. В частности, стороны договорились об обеспечении нового проекта необходимой инфраструктурой, а также о совместной разработке мастер-плана создания нового технологической и производственной базы в Ташкентской области. Узбекистан и Россия активизируют сотрудничают в создании и развитии совместных технопарков. В марте 2022 года в Ташкентской области Узбекистана началось строительство химико-индустриального технопарка "Чирчик", в апреле 2023 года аналогичный технопарк открылся в Джизакской области. В октябре прошлого года были достигнуты договоренности о создании в республике еще двух индустриальных парков по модели российских технопарков "Алабуга" и "Мастер". В январе ассоциация "Узэлтехпром" начала сотрудничество с компаниями из РФ для развития нового технопарка Eltech Industrial в Ташкентской области.

https://ria.ru/20240202/sotrudnichestvo-1925002840.html

https://ria.ru/20240417/lavrov-1940610501.html

ташкентская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, ташкентская область, узбекистан, россия