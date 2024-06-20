https://ria.ru/20240620/bashkiriya-1954154295.html
Башкирия планирует создать технопарк в Узбекистане
Башкирия планирует создать технопарк в Узбекистане - РИА Новости, 20.06.2024
Башкирия планирует создать технопарк в Узбекистане
Корпорация развития Башкирии планирует создать технопарк в городе Нурафшане Ташкентской области Узбекистана, сообщает пресс-служба технопарка "Чирчик" в... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T09:31
2024-06-20T09:31
2024-06-20T09:31
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ТАШКЕНТ, 20 июн – РИА Новости. Корпорация развития Башкирии планирует создать технопарк в городе Нурафшане Ташкентской области Узбекистана, сообщает пресс-служба технопарка "Чирчик" в столичном регионе в Telegram-канале. По данным пресс-службы, представители корпорации провели переговоры с администрацией технопарка "Чирчик". "Стороны обсудили ряд организационных вопросов о создании совместного проекта нового технопарка в городе Нурафшан", - говорится в сообщении администрации комплекса. В частности, стороны договорились об обеспечении нового проекта необходимой инфраструктурой, а также о совместной разработке мастер-плана создания нового технологической и производственной базы в Ташкентской области. Узбекистан и Россия активизируют сотрудничают в создании и развитии совместных технопарков. В марте 2022 года в Ташкентской области Узбекистана началось строительство химико-индустриального технопарка "Чирчик", в апреле 2023 года аналогичный технопарк открылся в Джизакской области. В октябре прошлого года были достигнуты договоренности о создании в республике еще двух индустриальных парков по модели российских технопарков "Алабуга" и "Мастер". В январе ассоциация "Узэлтехпром" начала сотрудничество с компаниями из РФ для развития нового технопарка Eltech Industrial в Ташкентской области.
https://ria.ru/20240202/sotrudnichestvo-1925002840.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ташкентская область, узбекистан, россия
Экономика, Ташкентская область, Узбекистан, Россия
Башкирия планирует создать технопарк в Узбекистане
Корпорация развития Башкирии планирует создать технопарк в Нурафшане Узбекистана
ТАШКЕНТ, 20 июн – РИА Новости.
Корпорация развития Башкирии планирует создать технопарк в городе Нурафшане Ташкентской области Узбекистана, сообщает пресс-служба технопарка "Чирчик" в столичном регионе в Telegram-канале
.
По данным пресс-службы, представители корпорации провели переговоры с администрацией технопарка "Чирчик".
"Стороны обсудили ряд организационных вопросов о создании совместного проекта нового технопарка в городе Нурафшан", - говорится в сообщении администрации комплекса.
В частности, стороны договорились об обеспечении нового проекта необходимой инфраструктурой, а также о совместной разработке мастер-плана создания нового технологической и производственной базы в Ташкентской области.
Узбекистан и Россия
активизируют сотрудничают в создании и развитии совместных технопарков. В марте 2022 года в Ташкентской области Узбекистана началось строительство химико-индустриального технопарка "Чирчик", в апреле 2023 года аналогичный технопарк открылся в Джизакской области. В октябре прошлого года были достигнуты договоренности о создании в республике еще двух индустриальных парков по модели российских технопарков "Алабуга" и "Мастер".
В январе ассоциация "Узэлтехпром" начала сотрудничество с компаниями из РФ для развития нового технопарка Eltech Industrial в Ташкентской области.