https://ria.ru/20240620/bakh-1954328991.html

Дягилевский фестиваль открылся в Перми исполнением "Страстей по Матфею"

Дягилевский фестиваль открылся в Перми исполнением "Страстей по Матфею" - РИА Новости, 20.06.2024

Дягилевский фестиваль открылся в Перми исполнением "Страстей по Матфею"

Дягилевский фестиваль открылся в Перми исполнением масштабной оратории "Страсти по Матфею" Иоганна Себастьяна Баха, дирижирует Теодор Курентзис, передает... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T17:37

2024-06-20T17:37

2024-06-20T17:38

культура

пермь

европа

теодор курентзис

иоганн себастьян бах

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ПЕРМЬ, 20 июн - РИА Новости. Дягилевский фестиваль открылся в Перми исполнением масштабной оратории "Страсти по Матфею" Иоганна Себастьяна Баха, дирижирует Теодор Курентзис, передает корреспондент РИА Новости. Концерт начался в большом зале Пермской филармонии, эта площадка вмещает 820 слушателей. Все билеты на событие были проданы практически в момент старта продаж в мае. Перед началом концерта организаторы фестиваля предупредили зрителей, что овации после исполнения оратории не предусмотрены, как и аплодисменты между частями произведения. "Лучшей благодарностью артистам и маэстро будет ваше трепетное отношение к той атмосфере, которую мы постараемся создать", - говорилось в сообщении. Продолжительность звучания оратории составляет более трех часов. "Страсти по Матфею" прозвучат в исполнении хора и оркестр musicAeterna, детского хора "Весна" имени Пономарева и солистов, среди них Елизавета Свешникова, Елене Гвритишвили, Андрей Немзер, Наталья Буклаг и Егор Семенков, дирижирует Теодор Курентзис. Либретто подготовлено Кристианом Фридрихом Хенрици, переводом занимался игумен Петр (Мещеринов). На сайте фестиваля указано, что в лейпцигском соборе Святого Фомы "Страсти" исполнялись при жизни Баха и вплоть до 1800 года, позднее произведение приобрело всемирную известность. Международный Дягилевский фестиваль проводится в Перми с 2003 года. За это время он стал одним из крупнейших музыкальных форумов Европы. Его цель – поддержание и развитие традиций выдающегося импресарио и пропагандиста русской культуры Сергея Дягилева (1872-1929), чье детство прошло в Перми. В программе фестиваля мировые премьеры оперных и балетных спектаклей, выступления трупп современного танца, художественные выставки и другое. С 2012 года художественным руководителем фестиваля является Теодор Курентзис.

https://ria.ru/20240618/teatr-1953605310.html

https://ria.ru/20240214/kontsert-1927234235.html

https://ria.ru/20240417/gerello-1940578457.html

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пермь, европа, теодор курентзис, иоганн себастьян бах