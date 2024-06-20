https://ria.ru/20240620/azov-1954127970.html

В США ужаснулись из-за признания боевика "Азова"*

В США ужаснулись из-за признания боевика "Азова"* - РИА Новости, 20.06.2024

В США ужаснулись из-за признания боевика "Азова"*

Слова боевика "Азова"* о "мотивационных войсках" говорят о тяжелом состоянии ВСУ, пишет American Conservative. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T01:29

2024-06-20T01:29

2024-06-20T01:29

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Слова боевика "Азова"* о "мотивационных войсках" говорят о тяжелом состоянии ВСУ, пишет American Conservative.Издание обратило внимание на интервью азовца* украинскому телеканалу, в котором тот признался, что его подразделение использовалось для предотвращения отступления других украинских частей."Их приходилось мотивировать. И тогда мой отряд, я тогда был командиром отряда в 500 человек, равномерно разместили по 25-километровой линии", — привело издание его слова.Это признание прозвучало вскоре после того, как администрация Байдена отменила запрет на передачу "Азову"* военной помощи, отмечает издание. По мнению автора материала, оно доходчиво иллюстрирует сложное положение, в котором оказалась украинская армия."Термин "мотивационные войска" — по-видимому, не что иное, как эвфемизм для заградительных отрядов — такие подразделения размещаются за линией фронта для предотвращения отступления. Похоже, что "мотивация" "Азова"* заключалась в угрозе расправы в том случае, если солдаты территориальной обороны начнут отступать", — говорится в материале.Ранее газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент сообщала, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому батальону "Азов"*.В США действовал запрет на предоставление помощи "Азову"* в силу нацистского характера его идеологии и деятельности, однако уже в прошлом году Washington Post цитировала источник в госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар тогда говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков "Азова"* инкорпорировали в вооруженные силы и национальную гвардию Украины, а также создали с их участием такие обособленные вооруженные формирования, как спецподразделение "Кракен" или 3-я отдельная штурмовая бригада.* Запрещенная в России террористическая организация.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240613/ukrainskiy-1952468373.html

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