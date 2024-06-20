Рейтинг@Mail.ru
В США ужаснулись из-за признания боевика "Азова"* - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:29 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/azov-1954127970.html
В США ужаснулись из-за признания боевика "Азова"*
В США ужаснулись из-за признания боевика "Азова"* - РИА Новости, 20.06.2024
В США ужаснулись из-за признания боевика "Азова"*
Слова боевика "Азова"* о "мотивационных войсках" говорят о тяжелом состоянии ВСУ, пишет American Conservative. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T01:29
2024-06-20T01:29
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444716_355:239:3072:1767_1920x0_80_0_0_94a790ed2ae8af243fa770e9beb228be.jpg
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Слова боевика "Азова"* о "мотивационных войсках" говорят о тяжелом состоянии ВСУ, пишет American Conservative.Издание обратило внимание на интервью азовца* украинскому телеканалу, в котором тот признался, что его подразделение использовалось для предотвращения отступления других украинских частей."Их приходилось мотивировать. И тогда мой отряд, я тогда был командиром отряда в 500 человек, равномерно разместили по 25-километровой линии", — привело издание его слова.Это признание прозвучало вскоре после того, как администрация Байдена отменила запрет на передачу "Азову"* военной помощи, отмечает издание. По мнению автора материала, оно доходчиво иллюстрирует сложное положение, в котором оказалась украинская армия."Термин "мотивационные войска" — по-видимому, не что иное, как эвфемизм для заградительных отрядов — такие подразделения размещаются за линией фронта для предотвращения отступления. Похоже, что "мотивация" "Азова"* заключалась в угрозе расправы в том случае, если солдаты территориальной обороны начнут отступать", — говорится в материале.Ранее газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент сообщала, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому батальону "Азов"*.В США действовал запрет на предоставление помощи "Азову"* в силу нацистского характера его идеологии и деятельности, однако уже в прошлом году Washington Post цитировала источник в госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар тогда говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков "Азова"* инкорпорировали в вооруженные силы и национальную гвардию Украины, а также создали с их участием такие обособленные вооруженные формирования, как спецподразделение "Кракен" или 3-я отдельная штурмовая бригада.* Запрещенная в России террористическая организация.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240613/ukrainskiy-1952468373.html
https://ria.ru/20240613/otpravka-1952590743.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942444716_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_07e34847c2c5d663945a79881e4a3605.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Вооруженные силы Украины
В США ужаснулись из-за признания боевика "Азова"*

AC: командир "Азова" признался в использовании заградотрядов

© AP Photo / Alastair GrantУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Слова боевика "Азова"* о "мотивационных войсках" говорят о тяжелом состоянии ВСУ, пишет American Conservative.
Издание обратило внимание на интервью азовца* украинскому телеканалу, в котором тот признался, что его подразделение использовалось для предотвращения отступления других украинских частей.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
Боевики "Кракена" эвакуировали под Харьковом лишь своих, сообщил пленный
13 июня, 06:05
"Их приходилось мотивировать. И тогда мой отряд, я тогда был командиром отряда в 500 человек, равномерно разместили по 25-километровой линии", — привело издание его слова.
Это признание прозвучало вскоре после того, как администрация Байдена отменила запрет на передачу "Азову"* военной помощи, отмечает издание. По мнению автора материала, оно доходчиво иллюстрирует сложное положение, в котором оказалась украинская армия.
«
"Термин "мотивационные войска" — по-видимому, не что иное, как эвфемизм для заградительных отрядов — такие подразделения размещаются за линией фронта для предотвращения отступления. Похоже, что "мотивация" "Азова"* заключалась в угрозе расправы в том случае, если солдаты территориальной обороны начнут отступать", — говорится в материале.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на госдепартамент сообщала, что администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому батальону "Азов"*.
В США действовал запрет на предоставление помощи "Азову"* в силу нацистского характера его идеологии и деятельности, однако уже в прошлом году Washington Post цитировала источник в госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар тогда говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков "Азова"* инкорпорировали в вооруженные силы и национальную гвардию Украины, а также создали с их участием такие обособленные вооруженные формирования, как спецподразделение "Кракен" или 3-я отдельная штурмовая бригада.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
"Острая ситуация": СМИ рассказали об отчаянном шаге США из-за Украины
13 июня, 14:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала