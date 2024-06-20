https://ria.ru/20240620/autopsiya-1954345037.html

Ученые провели аутопсию волка возрастом более 44 тысяч лет

Ученые провели аутопсию волка возрастом более 44 тысяч лет - РИА Новости, 20.06.2024

Ученые провели аутопсию волка возрастом более 44 тысяч лет

Ученые Якутии и Санкт-Петербурга провели в лаборатории Северо-Восточного федерального университета аутопсию древнего волка возрастом более 44 тысяч лет,... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T18:21

2024-06-20T18:21

2024-06-20T18:21

наука

санкт-петербург

нижнеколымский район

северо-восточный федеральный университет

европейский университет

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ЯКУТСК, 20 июн – РИА Новости. Ученые Якутии и Санкт-Петербурга провели в лаборатории Северо-Восточного федерального университета аутопсию древнего волка возрастом более 44 тысяч лет, сообщает пресс-служба вуза. "На базе лаборатории Музей мамонта Северо-Восточного федерального университета состоялась аутопсия ископаемого волка, в ходе которой отобраны образцы внутренних органов и содержимое желудочно-кишечного тракта для обнаружения и изучения древних вирусов и микробиоты, а также диеты животного. Кроме того, взяты образцы мягких тканей древнего хищника для изучения его генома и сравнения с геномами современных сородичей", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что находка взрослого хищника позднего плейстоцена не имеет аналогов в мире. Хорошо сохраненную мумию ископаемого волка обнаружили в 2021 году в толще многолетней мерзлоты на глубине порядка 40 метров на реке Тирехтях в Абыйском районе местные жители. По словам руководителя отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии Альберта Протопопова, желудок волка сохранился в изолированном виде. Ученые в результате проведенной препарации надеются узнать, чем он питался и что употребляли его жертвы. "Дополнительно мы отобрали один премоляр – зуб для того, чтобы определить биологический возраст находки. Но по стертости зубов и развитию сагиттального гребня, уже можно сказать, что это взрослый самец", – отметил заведующий лабораторией Музея Мамонта СВФУ Максим Чепрасов. Он добавил, что после исследования этой находки ученые СВФУ приступят к изучению другого волка, обнаруженного в Нижнеколымском районе Якутии в 2023 году. Участие в аутопсии приняли специалисты из Санкт-Петербурга. По словам научного руководителя лаборатории палеогеномики Европейского университета в Санкт-Петербурге Артема Недолужко, их сотрудничество с СВФУ началось в 2014 году. В рамках совместных проектов определены последовательности геномов якутской и ископаемой ленской лошадей, ископаемых зайцев и голоценового медведя. Аутопсия волка стала продолжением тех работ. Он подчеркнул важность продолжения сотрудничества с университетом. По его словам, именно междисциплинарные исследования с использованием различных методов позволяют погрузиться глубже в историю планеты, понять, что приводило к массовым вымираниям различных видов животных и растений, в целом спрогнозировать будущее.

https://ria.ru/20240423/nauka-1941537153.html

https://ria.ru/20240619/mamonty-1953861647.html

санкт-петербург

нижнеколымский район

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санкт-петербург, нижнеколымский район, северо-восточный федеральный университет, европейский университет