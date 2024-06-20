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Жители Вьетнама фотографируются на фоне "Ауруса" Путина - РИА Новости, 20.06.2024
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09:15 20.06.2024 (обновлено: 11:08 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/aurus-1954151526.html
Жители Вьетнама фотографируются на фоне "Ауруса" Путина
Жители Вьетнама фотографируются на фоне "Ауруса" Путина - РИА Новости, 20.06.2024
Жители Вьетнама фотографируются на фоне "Ауруса" Путина
Лимузин "Аурус", на котором президент РФ Владимир Путин приехал на переговоры в президентский дворец во вьетнамском Ханое, вызвал интерес у местных жителей. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T09:15
2024-06-20T11:08
в мире
ханой
владимир путин
то лам
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Лимузин "Аурус", на котором президент РФ Владимир Путин приехал на переговоры в президентский дворец во вьетнамском Ханое, вызвал интерес у местных жителей. Во время переговоров Путина и президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама "Аурус" был припаркован во дворе президентского дворца. Его стали рассматривать вьетнамцы и фотографироваться на фоне автомобиля. Среди них были и сотрудники полиции, передает корреспондент РИА Новости. Российский лидер прибыл в Ханой накануне вечером.
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Подготовка к визиту Владимира Путина в Ханой
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в мире, ханой, владимир путин, то лам, видео
В мире, Ханой, Владимир Путин, То Лам
Жители Вьетнама фотографируются на фоне "Ауруса" Путина
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Лимузин "Аурус", на котором президент РФ Владимир Путин приехал на переговоры в президентский дворец во вьетнамском Ханое, вызвал интерес у местных жителей.
2024-06-20T09:15
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Жители Вьетнама фотографируются на фоне "Ауруса" Путина

Лимузин "Аурус" Путина вызвал интерес у жителей Вьетнама

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАвтомобиль кортежа президента РФ Владимира Путина у канцелярии Правительства Социалистической Республики Вьетнам в Ханое
Автомобиль кортежа президента РФ Владимира Путина у канцелярии Правительства Социалистической Республики Вьетнам в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Автомобиль кортежа президента РФ Владимира Путина у канцелярии Правительства Социалистической Республики Вьетнам в Ханое
Читать ria.ru в
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Лимузин "Аурус", на котором президент РФ Владимир Путин приехал на переговоры в президентский дворец во вьетнамском Ханое, вызвал интерес у местных жителей.
Во время переговоров Путина и президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама "Аурус" был припаркован во дворе президентского дворца. Его стали рассматривать вьетнамцы и фотографироваться на фоне автомобиля. Среди них были и сотрудники полиции, передает корреспондент РИА Новости.
Российский лидер прибыл в Ханой накануне вечером.
 
В миреХанойВладимир ПутинТо Лам
 
 
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