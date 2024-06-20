https://ria.ru/20240620/aurus-1954151526.html
Жители Вьетнама фотографируются на фоне "Ауруса" Путина
Жители Вьетнама фотографируются на фоне "Ауруса" Путина - РИА Новости, 20.06.2024
Жители Вьетнама фотографируются на фоне "Ауруса" Путина
Лимузин "Аурус", на котором президент РФ Владимир Путин приехал на переговоры в президентский дворец во вьетнамском Ханое, вызвал интерес у местных жителей. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T09:15
2024-06-20T09:15
2024-06-20T11:08
в мире
ханой
владимир путин
то лам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954201329_0:202:2918:1843_1920x0_80_0_0_06685b9ac1a9dfa949142e8a3f65324e.jpg
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Лимузин "Аурус", на котором президент РФ Владимир Путин приехал на переговоры в президентский дворец во вьетнамском Ханое, вызвал интерес у местных жителей. Во время переговоров Путина и президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама "Аурус" был припаркован во дворе президентского дворца. Его стали рассматривать вьетнамцы и фотографироваться на фоне автомобиля. Среди них были и сотрудники полиции, передает корреспондент РИА Новости. Российский лидер прибыл в Ханой накануне вечером.
ханой
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954201329_0:0:2457:1843_1920x0_80_0_0_539d5d5cd29538d37d1caf89d42ef7be.jpg
Подготовка к визиту Владимира Путина в Ханой
Подготовка к визиту Владимира Путина в Ханой
2024-06-20T09:15
true
PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ханой, владимир путин, то лам, видео
В мире, Ханой, Владимир Путин, То Лам
Жители Вьетнама фотографируются на фоне "Ауруса" Путина
ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Лимузин "Аурус", на котором президент РФ Владимир Путин приехал на переговоры в президентский дворец во вьетнамском Ханое, вызвал интерес у местных жителей.
2024-06-20T09:15
true
PT0M28S
Жители Вьетнама фотографируются на фоне "Ауруса" Путина
Лимузин "Аурус" Путина вызвал интерес у жителей Вьетнама