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Жители Вьетнама фотографируются на фоне "Ауруса" Путина

Жители Вьетнама фотографируются на фоне "Ауруса" Путина - РИА Новости, 20.06.2024

Жители Вьетнама фотографируются на фоне "Ауруса" Путина

Лимузин "Аурус", на котором президент РФ Владимир Путин приехал на переговоры в президентский дворец во вьетнамском Ханое, вызвал интерес у местных жителей. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T09:15

2024-06-20T09:15

2024-06-20T11:08

в мире

ханой

владимир путин

то лам

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Лимузин "Аурус", на котором президент РФ Владимир Путин приехал на переговоры в президентский дворец во вьетнамском Ханое, вызвал интерес у местных жителей. Во время переговоров Путина и президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама "Аурус" был припаркован во дворе президентского дворца. Его стали рассматривать вьетнамцы и фотографироваться на фоне автомобиля. Среди них были и сотрудники полиции, передает корреспондент РИА Новости. Российский лидер прибыл в Ханой накануне вечером.

ханой

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подготовка к визиту Владимира Путина в Ханой Подготовка к визиту Владимира Путина в Ханой 2024-06-20T09:15 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ханой, владимир путин, то лам, видео