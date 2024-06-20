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Суд арестовал замгендиректора "АгроГранта" за мошенничество - РИА Новости, 20.06.2024
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20:53 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/arest-1954379565.html
Суд арестовал замгендиректора "АгроГранта" за мошенничество
Суд арестовал замгендиректора "АгроГранта" за мошенничество - РИА Новости, 20.06.2024
Суд арестовал замгендиректора "АгроГранта" за мошенничество
Тверской суд Москвы арестовал замгендиректора поставщика сельскохозяйственных культур ООО "АгроГрант" Сергея Франка за мошенничество в особо крупном размере,... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T20:53
2024-06-20T20:53
происшествия
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стерлитамак
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал замгендиректора поставщика сельскохозяйственных культур ООО "АгроГрант" Сергея Франка за мошенничество в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Франку С.Л. меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 августа", - рассказал собеседник агентства. Мужчине вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до 10 лет лишения свободы. По данным, указанным на сайте компании, фирма занимается поставками и экспортом сельскохозяйственных культур, располагается в Стерлитамаке.
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происшествия, москва, стерлитамак, сергей франк
Происшествия, Москва, Стерлитамак, Сергей Франк
Суд арестовал замгендиректора "АгроГранта" за мошенничество

Суд арестовал замгендиректора "АгроГранта" Сергея Франка за мошенничество

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал замгендиректора поставщика сельскохозяйственных культур ООО "АгроГрант" Сергея Франка за мошенничество в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Франку С.Л. меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 августа", - рассказал собеседник агентства.
Мужчине вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до 10 лет лишения свободы.
По данным, указанным на сайте компании, фирма занимается поставками и экспортом сельскохозяйственных культур, располагается в Стерлитамаке.
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