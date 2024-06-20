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Львова-Белова прокомментировала выдачу ордера МУС на ее арест - РИА Новости, 20.06.2024
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17:40 20.06.2024
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Львова-Белова прокомментировала выдачу ордера МУС на ее арест
Львова-Белова прокомментировала выдачу ордера МУС на ее арест - РИА Новости, 20.06.2024
Львова-Белова прокомментировала выдачу ордера МУС на ее арест
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что ордер на ее арест, выданный Международным уголовным судом (МУС), мешает... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:40
2024-06-20T17:40
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что ордер на ее арест, выданный Международным уголовным судом (МУС), мешает семьям воссоединяться с детьми, родители боятся обращаться за помощью. В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины. "На самом деле, этот ордер на арест скорее мешает семьям с детьми воссоединяться, потому что те фейки и дезинформация, которые появились в связи с этим ордером, пугают родителей, и они боятся обращаться за помощью", - сказала Львова-Белова в МИД на пресс-конференции для СМИ, международных организаций и дипломатических представительств. Она отметила, что фейки и дезинформация, которые присутствуют в западных и украинских СМИ, мешают процессу воссоединения детей с семьями на Украине и в России, но работа по воссоединению все равно продолжается. "Работа продолжается, и мы видим, что семьи и так воссоединяются без нашего участия, но там, где помощь не требуется, там, где все нормально с документами, мы подключаемся только в тех случаях, где реально есть проблемы и где требуется дополнительное усилие", - добавила детский омбудсмен.
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в мире, россия, украина, мария львова-белова, владимир путин, международный уголовный суд
В мире, Россия, Украина, Мария Львова-Белова, Владимир Путин, Международный уголовный суд
Львова-Белова прокомментировала выдачу ордера МУС на ее арест

Львова-Белова об ордере МУС на арест: это мешает семьями воссоединяться с детьми

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что ордер на ее арест, выданный Международным уголовным судом (МУС), мешает семьям воссоединяться с детьми, родители боятся обращаться за помощью.
В марте 2023 года досудебная палата МУС, юрисдикцию которого РФ не признает, выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины.
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"На самом деле, этот ордер на арест скорее мешает семьям с детьми воссоединяться, потому что те фейки и дезинформация, которые появились в связи с этим ордером, пугают родителей, и они боятся обращаться за помощью", - сказала Львова-Белова в МИД на пресс-конференции для СМИ, международных организаций и дипломатических представительств.
Она отметила, что фейки и дезинформация, которые присутствуют в западных и украинских СМИ, мешают процессу воссоединения детей с семьями на Украине и в России, но работа по воссоединению все равно продолжается.
"Работа продолжается, и мы видим, что семьи и так воссоединяются без нашего участия, но там, где помощь не требуется, там, где все нормально с документами, мы подключаемся только в тех случаях, где реально есть проблемы и где требуется дополнительное усилие", - добавила детский омбудсмен.
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
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В миреРоссияУкраинаМария Львова-БеловаВладимир ПутинМеждународный уголовный суд
 
 
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