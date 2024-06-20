https://ria.ru/20240620/andreasyan-1954351204.html
Сарик Андреасян анонсировал фильм по "Войне и миру"
Сарик Андреасян анонсировал фильм по "Войне и миру" - РИА Новости, 20.06.2024
Сарик Андреасян анонсировал фильм по "Войне и миру"
Режиссер Сарик Андреасян сообщил, что снимет полнометражный фильм по роману Льва Толстого "Война и мир", съемки начнутся в следующем году. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T18:46
2024-06-20T18:46
2024-06-20T18:47
культура
сарик андреасян
новости культуры
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Режиссер Сарик Андреасян сообщил, что снимет полнометражный фильм по роману Льва Толстого "Война и мир", съемки начнутся в следующем году. "Книга, изменившая мир! Что должен снимать режиссер после успеха "Онегина"? Конечно "Войну и мир"! Большое кино соответствующее великой книге! Приступаем в следующем году! Пожелайте нам удачи!" - написал он в своем Telegram-канале. Ранее в широкий кинопрокат вышел "Онегин" Андреасяна. Образ одного из главных героев русской литературы воплотил Виктор Добронравов. Татьяну сыграла супруга режиссера Елизавета Моряк. Роль поэта Владимира Ленского досталась Денису Прыткову, а Ольги - Татьяне Сабиновой. Мать Лариных сыграла Алена Хмельницкая. В проекте также приняли участие Ольга Тумайкина, Александр Яцко и Светлана Немоляева в роли няни Татьяны. Одним из ключевых персонажей стал рассказчик, озвучивающий поэтические вставки в фильме, – его сыграл Владимир Вдовиченков.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сарик андреасян, новости культуры, лев толстой (писатель)
Культура, Сарик Андреасян, Новости культуры, Лев Толстой (писатель)
Сарик Андреасян анонсировал фильм по "Войне и миру"
Сарик Андреасян пообещал в 2025 году приступить к экранизации "Войны и мира"