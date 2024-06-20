Рейтинг@Mail.ru
Сарик Андреасян анонсировал фильм по "Войне и миру" - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:46 20.06.2024 (обновлено: 18:47 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/andreasyan-1954351204.html
Сарик Андреасян анонсировал фильм по "Войне и миру"
Сарик Андреасян анонсировал фильм по "Войне и миру" - РИА Новости, 20.06.2024
Сарик Андреасян анонсировал фильм по "Войне и миру"
Режиссер Сарик Андреасян сообщил, что снимет полнометражный фильм по роману Льва Толстого "Война и мир", съемки начнутся в следующем году. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T18:46
2024-06-20T18:47
культура
сарик андреасян
новости культуры
лев толстой (писатель)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156290/16/1562901680_0:265:2823:1853_1920x0_80_0_0_7f83bf640126ebce9cbd8b3c4ccf5144.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Режиссер Сарик Андреасян сообщил, что снимет полнометражный фильм по роману Льва Толстого "Война и мир", съемки начнутся в следующем году. "Книга, изменившая мир! Что должен снимать режиссер после успеха "Онегина"? Конечно "Войну и мир"! Большое кино соответствующее великой книге! Приступаем в следующем году! Пожелайте нам удачи!" - написал он в своем Telegram-канале. Ранее в широкий кинопрокат вышел "Онегин" Андреасяна. Образ одного из главных героев русской литературы воплотил Виктор Добронравов. Татьяну сыграла супруга режиссера Елизавета Моряк. Роль поэта Владимира Ленского досталась Денису Прыткову, а Ольги - Татьяне Сабиновой. Мать Лариных сыграла Алена Хмельницкая. В проекте также приняли участие Ольга Тумайкина, Александр Яцко и Светлана Немоляева в роли няни Татьяны. Одним из ключевых персонажей стал рассказчик, озвучивающий поэтические вставки в фильме, – его сыграл Владимир Вдовиченков.
https://ria.ru/20240311/onegin-1932291654.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156290/16/1562901680_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c3647a96f2d33b76cb9ebb69990ddb6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сарик андреасян, новости культуры, лев толстой (писатель)
Культура, Сарик Андреасян, Новости культуры, Лев Толстой (писатель)
Сарик Андреасян анонсировал фильм по "Войне и миру"

Сарик Андреасян пообещал в 2025 году приступить к экранизации "Войны и мира"

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкРежиссер Сарик Андреасян
Режиссер Сарик Андреасян - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Режиссер Сарик Андреасян. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Режиссер Сарик Андреасян сообщил, что снимет полнометражный фильм по роману Льва Толстого "Война и мир", съемки начнутся в следующем году.
"Книга, изменившая мир! Что должен снимать режиссер после успеха "Онегина"? Конечно "Войну и мир"! Большое кино соответствующее великой книге! Приступаем в следующем году! Пожелайте нам удачи!" - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в широкий кинопрокат вышел "Онегин" Андреасяна. Образ одного из главных героев русской литературы воплотил Виктор Добронравов. Татьяну сыграла супруга режиссера Елизавета Моряк. Роль поэта Владимира Ленского досталась Денису Прыткову, а Ольги - Татьяне Сабиновой. Мать Лариных сыграла Алена Хмельницкая. В проекте также приняли участие Ольга Тумайкина, Александр Яцко и Светлана Немоляева в роли няни Татьяны. Одним из ключевых персонажей стал рассказчик, озвучивающий поэтические вставки в фильме, – его сыграл Владимир Вдовиченков.
На съемках фильма Онегин - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Фильм "Онегин" возглавил российский прокат за прошедшие выходные
11 марта, 14:00
 
КультураСарик АндреасянНовости культурыЛев Толстой (писатель)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала