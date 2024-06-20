https://ria.ru/20240620/altay-1954138268.html
В Алтайском крае обновят дорогу до "Бирюзовой Катуни"
В Алтайском крае обновят дорогу до "Бирюзовой Катуни" - РИА Новости, 20.06.2024
В Алтайском крае обновят дорогу до "Бирюзовой Катуни"
Часть популярной у туристов дороги до "Бирюзовой Катуни" обновят в Алтайском крае, сообщают в министерстве транспорта региона. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T06:15
2024-06-20T06:15
2024-06-20T06:15
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БАРНАУЛ, 20 июн – РИА Новости. Часть популярной у туристов дороги до "Бирюзовой Катуни" обновят в Алтайском крае, сообщают в министерстве транспорта региона. "В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Алтайском районе восстанавливают верхние слои покрытия на трассе Алтайское - Ая - "Бирюзовая Катунь". На эти цели направили 145 миллионов рублей", - говорится в сообщении. В этом году обновят 14 километров туристической трассы. Рабочие уже сняли верхний слой покрытия на протяжении трех километров, параллельно укладывают новый слой асфальта из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Благодаря его прочности дорога сможет выдерживать высокие нагрузки транспорта. После этого дорожники восстановят обочины, нанесут разметку и заменят старые знаки на новые. "С момента строительства дороги прошло уже 12 лет, поэтому она нуждалась в обновлении. Это одно из самых популярных туристических направлений на территории Алтайского края, здесь расположено много мест отдыха - игорная зона, "Бирюзовая Катунь", к тому же она является дублером федеральной трассы "Чуйский тракт". За сутки по этой дороге проезжает более пяти тысяч автомобилей. И чтобы людям было комфортно и безопасно по ней передвигаться, ее необходимо привести в нормативное состояние", - цитирует минтранс начальника Алтайавтодора Василия Мотуза. Отмечается, что ремонт обещают завершить до конца июля. Всего в этом году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Алтайском крае обновят 10 туристических маршрутов, которые ведут к достопримечательностям края, а также соседних регионов.
https://ria.ru/20240619/audiogid-1953918149.html
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общество, алтайский край, алтайский район
Алтайский край, Общество, Алтайский край, Алтайский район
В Алтайском крае обновят дорогу до "Бирюзовой Катуни"
В Алтайском крае обновят часть туристической трассы до "Бирюзовой Катуни"
БАРНАУЛ, 20 июн – РИА Новости. Часть популярной у туристов дороги до "Бирюзовой Катуни" обновят в Алтайском крае, сообщают в министерстве транспорта региона.
"В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Алтайском районе
восстанавливают верхние слои покрытия на трассе Алтайское - Ая - "Бирюзовая Катунь". На эти цели направили 145 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В этом году обновят 14 километров туристической трассы. Рабочие уже сняли верхний слой покрытия на протяжении трех километров, параллельно укладывают новый слой асфальта из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Благодаря его прочности дорога сможет выдерживать высокие нагрузки транспорта. После этого дорожники восстановят обочины, нанесут разметку и заменят старые знаки на новые.
"С момента строительства дороги прошло уже 12 лет, поэтому она нуждалась в обновлении. Это одно из самых популярных туристических направлений на территории Алтайского края, здесь расположено много мест отдыха - игорная зона, "Бирюзовая Катунь", к тому же она является дублером федеральной трассы "Чуйский тракт". За сутки по этой дороге проезжает более пяти тысяч автомобилей. И чтобы людям было комфортно и безопасно по ней передвигаться, ее необходимо привести в нормативное состояние", - цитирует минтранс начальника Алтайавтодора Василия Мотуза.
Отмечается, что ремонт обещают завершить до конца июля. Всего в этом году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Алтайском крае обновят 10 туристических маршрутов, которые ведут к достопримечательностям края, а также соседних регионов.