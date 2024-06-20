Рейтинг@Mail.ru
Российский рынок акций в начале торгов поднимается почти на процент - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/aktsii-1954165375.html
Российский рынок акций в начале торгов поднимается почти на процент
Российский рынок акций в начале торгов поднимается почти на процент - РИА Новости, 20.06.2024
Российский рынок акций в начале торгов поднимается почти на процент
Российский рынок акций в четверг в начале торгов растет на 0,98%, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:30
2024-06-20T10:30
экономика
московская биржа
ртс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952621072_0:194:3142:1961_1920x0_80_0_0_ba3a3e7ae085ec97823b9945ab1641c7.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российский рынок акций в четверг в начале торгов растет на 0,98%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.08 мск поднимается на 0,98%, до 3057,07 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,28%, до 1123,13 пункта.
https://ria.ru/20240115/mosbirzha-1921373390.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952621072_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_560159ae2d1d7f0f57437f559f83f0c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, московская биржа, ртс
Экономика, Московская биржа, РТС
Российский рынок акций в начале торгов поднимается почти на процент

Индекс Мосбиржи в начале торгов растет на 0,98 процента

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Московской биржи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российский рынок акций в четверг в начале торгов растет на 0,98%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.08 мск поднимается на 0,98%, до 3057,07 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,28%, до 1123,13 пункта.
Экран, транслирующий биржевые графики и диаграммы - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Индекс Мосбиржи превысил 3200 пунктов
15 января, 10:34
 
ЭкономикаМосковская биржаРТС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала