https://ria.ru/20240620/aktsii-1954165375.html
Российский рынок акций в начале торгов поднимается почти на процент
Российский рынок акций в начале торгов поднимается почти на процент - РИА Новости, 20.06.2024
Российский рынок акций в начале торгов поднимается почти на процент
Российский рынок акций в четверг в начале торгов растет на 0,98%, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:30
2024-06-20T10:30
2024-06-20T10:30
экономика
московская биржа
ртс
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российский рынок акций в четверг в начале торгов растет на 0,98%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.08 мск поднимается на 0,98%, до 3057,07 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,28%, до 1123,13 пункта.
https://ria.ru/20240115/mosbirzha-1921373390.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, ртс
Экономика, Московская биржа, РТС
Российский рынок акций в начале торгов поднимается почти на процент
Индекс Мосбиржи в начале торгов растет на 0,98 процента