https://ria.ru/20240620/aktsii-1954165375.html

Российский рынок акций в начале торгов поднимается почти на процент

Российский рынок акций в начале торгов поднимается почти на процент - РИА Новости, 20.06.2024

Российский рынок акций в начале торгов поднимается почти на процент

Российский рынок акций в четверг в начале торгов растет на 0,98%, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T10:30

2024-06-20T10:30

2024-06-20T10:30

экономика

московская биржа

ртс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952621072_0:194:3142:1961_1920x0_80_0_0_ba3a3e7ae085ec97823b9945ab1641c7.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российский рынок акций в четверг в начале торгов растет на 0,98%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.08 мск поднимается на 0,98%, до 3057,07 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,28%, до 1123,13 пункта.

https://ria.ru/20240115/mosbirzha-1921373390.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, московская биржа, ртс