"Горькие неудачи". СМИ раскрыли, какой удар Россия нанесла Франции
Berliner Zeitung: Франция сокращает контингент в Африке, Россия его наращивает
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования с главами делегаций - участниками II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин во время совместного фотографирования с главами делегаций - участниками II Саммита "Россия - Африка" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Франция массово сокращает военное присутствие в Африке, в то время как Россия успешно укрепляет свое влияние в этом регионе, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
"На горизонте наметилось историческое сокращение французского военного присутствия на африканском континенте. Париж планирует сократить свой военный контингент в Западной и Центральной Африке до нескольких сотен человек <…> Это произойдет в рамках "обновленного" и "более сдержанного" партнерства, о котором объявил президент Эммануэль Макрон после горьких неудач в странах Сахеля", — сообщается в материале.
Автор статьи отмечает, что странам Запада грозит дальнейшая потеря влияния в Африке. Он уточняет, что с 2020 года в регионе произошел ряд государственных переворотов, в том числе в Мали, Гвинее, Чаде, Судане, Буркина-Фасо, Нигере и Габоне. Военные свергали правительства, поскольку считали, что те слишком заботятся об интересах Франции или Запада.
"Данные обстоятельства дали Москве возможность укрепить военное и экономическое присутствие в этих странах. В Нигере, Мали и Буркина-Фасо все французские военнослужащие уже покинули страну. Россия же направляет оружие и военнослужащих для поддержки этих стран в борьбе с исламистскими террористическими группировками", — отмечается в статье.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи отметил, что ни один из лидеров стран Африки ничего напрямую у России не попросил, но Москва готова помогать.
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