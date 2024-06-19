https://ria.ru/20240619/zakharova-1953889617.html

Захарова рассказала об истерике Запада из-за визита Путина в КНДР

Захарова рассказала об истерике Запада из-за визита Путина в КНДР - РИА Новости, 19.06.2024

Захарова рассказала об истерике Запада из-за визита Путина в КНДР

Визит президента России Владимира Путина в КНДР вызвал на Западе резкую реакцию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире на радио Sputnik... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T10:47

2024-06-19T10:47

2024-06-19T11:09

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мария захарова

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в КНДР вызвал на Западе резкую реакцию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире на радио Sputnik. "Все, что Россия делает на пространстве, как мы называли раньше и будем называть, Азиатско-Тихоокеанского региона, а Соединенные Штаты теперь называют это Индо-Тихоокеанским пространством… будет вызывать в Вашингтоне, Лондоне и в НАТО в целом истерику", — сказала она. Захарова добавила, что Россия — часть Азиатско-Тихоокеанского региона и имеет полное право на собственную политику. По ее мнению, страны Азии более ответственно подходят к выстраиванию отношений, чем члены НАТО.Путин 18-19 июня по приглашению Ким Чен Ына находится с государственным визитом в КНДР.

https://ria.ru/20240619/putin-1953869532.html

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