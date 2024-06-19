https://ria.ru/20240619/yuan-1953879449.html

Юань упал ниже 11 рублей впервые с мая 2023 года

Юань упал ниже 11 рублей впервые с мая 2023 года - РИА Новости, 19.06.2024

Юань упал ниже 11 рублей впервые с мая 2023 года

Рубль укрепляется по отношению к юаню: курс китайской валюты упал ниже 11 рублей впервые с мая прошлого года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T10:11

2024-06-19T10:11

2024-06-19T11:37

экономика

московская биржа

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Рубль укрепляется по отношению к юаню: курс китайской валюты упал ниже 11 рублей впервые с мая прошлого года, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10:09 мск падает на 55 копеек к предыдущему закрытию, до 10,90 рубля.Российский рынок акций в начале торговой сессии теряет больше полутора процентов на фоне сильного укрепления рубля. Индекс Мосбиржи к 10:13 мск падает на 1,66% — до 3062,47 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,66% до 1108,4 пункта.Национальная валюта продолжает заметно укрепляться на фоне жесткой монетарной политики ЦБ, считает Андрей Алексеев из УК "Первая", отмечая, что инвесторы допускают дальнейшее повышение ключевой ставки уже на ближайшем заседании регулятора.

https://ria.ru/20240617/tsb-1953499997.html

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экономика, московская биржа, россия