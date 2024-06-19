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Юань упал ниже 11 рублей впервые с мая 2023 года - РИА Новости, 19.06.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
10:11 19.06.2024 (обновлено: 11:37 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/yuan-1953879449.html
Юань упал ниже 11 рублей впервые с мая 2023 года
Юань упал ниже 11 рублей впервые с мая 2023 года - РИА Новости, 19.06.2024
Юань упал ниже 11 рублей впервые с мая 2023 года
Рубль укрепляется по отношению к юаню: курс китайской валюты упал ниже 11 рублей впервые с мая прошлого года, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T10:11
2024-06-19T11:37
экономика
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Рубль укрепляется по отношению к юаню: курс китайской валюты упал ниже 11 рублей впервые с мая прошлого года, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10:09 мск падает на 55 копеек к предыдущему закрытию, до 10,90 рубля.Российский рынок акций в начале торговой сессии теряет больше полутора процентов на фоне сильного укрепления рубля. Индекс Мосбиржи к 10:13 мск падает на 1,66% — до 3062,47 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,66% до 1108,4 пункта.Национальная валюта продолжает заметно укрепляться на фоне жесткой монетарной политики ЦБ, считает Андрей Алексеев из УК "Первая", отмечая, что инвесторы допускают дальнейшее повышение ключевой ставки уже на ближайшем заседании регулятора.
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экономика, московская биржа, россия
Экономика, Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Россия
Юань упал ниже 11 рублей впервые с мая 2023 года

Юань упал на Московской бирже ниже 11 рублей впервые с мая 2023 года

© AP Photo / Kin CheungЖенщина проходит мимо пункта обмена валюты в Гонконге
Женщина проходит мимо пункта обмена валюты в Гонконге - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Женщина проходит мимо пункта обмена валюты в Гонконге. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Рубль укрепляется по отношению к юаню: курс китайской валюты упал ниже 11 рублей впервые с мая прошлого года, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10:09 мск падает на 55 копеек к предыдущему закрытию, до 10,90 рубля.
Российский рынок акций в начале торговой сессии теряет больше полутора процентов на фоне сильного укрепления рубля. Индекс Мосбиржи к 10:13 мск падает на 1,66% — до 3062,47 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,66% до 1108,4 пункта.
Национальная валюта продолжает заметно укрепляться на фоне жесткой монетарной политики ЦБ, считает Андрей Алексеев из УК "Первая", отмечая, что инвесторы допускают дальнейшее повышение ключевой ставки уже на ближайшем заседании регулятора.
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