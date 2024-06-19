Якутск вошел в пилотный проект по устойчивому развитию
Вид на город Якутск
ЯКУТСК, 19 июн - РИА Новости. Якутск вошел в пилотный проект правительства Москвы и ВЭБ.РФ по достижению целей устойчивого развития, сообщает пресс-служба городской администрации.
Власти Якутска получат аналитические и экспертные рекомендации по улучшению качества жизни в городе.
"Якутск стал первым крупным городом, который вошёл в проект правительства Москвы и ВЭБ.РФ по реализации целей устойчивого развития. И мы теперь вместе с руководством города в течение года-двух будем активно заниматься реализацией этого масштабного, интересного и нового суперпроекта. Мы будем смотреть, какие есть возможности у города Якутска, и чем Якутск лучше других европейских городов. Ведь города так или иначе соревнуются друг с другом, но мы понимаем, что многие наши российские города лучше европейских, и хотим об этом открыто говорить и показывать", - сказала управляющий партнер по городскому развитию бизнес-блока ВЭБ.РФ Ирина Макиева.
Глава города Евгений Григорьев отметил, что участие в пилотном проекте позволит администрации Якутска трезво оценить ситуацию в городе по 18 заявленным направлениям и улучшить эти показатели.
В свою очередь и.о. начальника управления улучшения инвестиционного климата департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Асият Багатырова отметила, что Москва рассматривает повестку ЦУР как эффективный инструмент, чтобы стать ещё более привлекательным и комфортным городом для жизни, где развитие соответствует мировым трендам и ожиданиям граждан.