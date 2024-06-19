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Якутск вошел в пилотный проект по устойчивому развитию - РИА Новости, 19.06.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
17:48 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/yakutsk-1954058746.html
Якутск вошел в пилотный проект по устойчивому развитию
Якутск вошел в пилотный проект по устойчивому развитию - РИА Новости, 19.06.2024
Якутск вошел в пилотный проект по устойчивому развитию
Якутск вошел в пилотный проект правительства Москвы и ВЭБ.РФ по достижению целей устойчивого развития, сообщает пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T17:48
2024-06-19T17:48
республика саха (якутия)
якутск
москва
вэб.рф (вэб)
евгений григорьев
ирина макиева
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ЯКУТСК, 19 июн - РИА Новости. Якутск вошел в пилотный проект правительства Москвы и ВЭБ.РФ по достижению целей устойчивого развития, сообщает пресс-служба городской администрации. Власти Якутска получат аналитические и экспертные рекомендации по улучшению качества жизни в городе. "Якутск стал первым крупным городом, который вошёл в проект правительства Москвы и ВЭБ.РФ по реализации целей устойчивого развития. И мы теперь вместе с руководством города в течение года-двух будем активно заниматься реализацией этого масштабного, интересного и нового суперпроекта. Мы будем смотреть, какие есть возможности у города Якутска, и чем Якутск лучше других европейских городов. Ведь города так или иначе соревнуются друг с другом, но мы понимаем, что многие наши российские города лучше европейских, и хотим об этом открыто говорить и показывать", - сказала управляющий партнер по городскому развитию бизнес-блока ВЭБ.РФ Ирина Макиева. Глава города Евгений Григорьев отметил, что участие в пилотном проекте позволит администрации Якутска трезво оценить ситуацию в городе по 18 заявленным направлениям и улучшить эти показатели. В свою очередь и.о. начальника управления улучшения инвестиционного климата департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Асият Багатырова отметила, что Москва рассматривает повестку ЦУР как эффективный инструмент, чтобы стать ещё более привлекательным и комфортным городом для жизни, где развитие соответствует мировым трендам и ожиданиям граждан.
https://ria.ru/20240619/renovatsiya-1954033613.html
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якутск, москва, вэб.рф (вэб), евгений григорьев, ирина макиева
Республика Саха (Якутия), Якутск, Москва, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Евгений Григорьев, Ирина Макиева

Якутск вошел в пилотный проект по устойчивому развитию

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкВид на город Якутск
Вид на город Якутск - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ЯКУТСК, 19 июн - РИА Новости. Якутск вошел в пилотный проект правительства Москвы и ВЭБ.РФ по достижению целей устойчивого развития, сообщает пресс-служба городской администрации.
Власти Якутска получат аналитические и экспертные рекомендации по улучшению качества жизни в городе.
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Вчера, 16:53
"Якутск стал первым крупным городом, который вошёл в проект правительства Москвы и ВЭБ.РФ по реализации целей устойчивого развития. И мы теперь вместе с руководством города в течение года-двух будем активно заниматься реализацией этого масштабного, интересного и нового суперпроекта. Мы будем смотреть, какие есть возможности у города Якутска, и чем Якутск лучше других европейских городов. Ведь города так или иначе соревнуются друг с другом, но мы понимаем, что многие наши российские города лучше европейских, и хотим об этом открыто говорить и показывать", - сказала управляющий партнер по городскому развитию бизнес-блока ВЭБ.РФ Ирина Макиева.
Глава города Евгений Григорьев отметил, что участие в пилотном проекте позволит администрации Якутска трезво оценить ситуацию в городе по 18 заявленным направлениям и улучшить эти показатели.
В свою очередь и.о. начальника управления улучшения инвестиционного климата департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Асият Багатырова отметила, что Москва рассматривает повестку ЦУР как эффективный инструмент, чтобы стать ещё более привлекательным и комфортным городом для жизни, где развитие соответствует мировым трендам и ожиданиям граждан.
 
Республика Саха (Якутия)ЯкутскМоскваВЭБ.РФ (ВЭБ)Евгений ГригорьевИрина Макиева
 
 
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