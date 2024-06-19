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Во Львове прогремели взрывы, сообщили СМИ
Во Львове прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.06.2024
Во Львове прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прозвучали в украинском городе Львов, сообщил телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T04:23
2024-06-19T04:23
2024-06-19T04:27
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Взрывы прозвучали в украинском городе Львов, сообщил телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале со ссылкой на своих корреспондентов. "Во Львове прозвучали взрывы", — говорится в публикации. Ранее украинское министерство цифровой трансформации сообщало о воздушной тревоге в восьми областях Украины, в том числе в Львовской области. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240619/svo-1953841504.html
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в мире, львов, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львов, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Во Львове прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Общественное": во Львове прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога