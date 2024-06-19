https://ria.ru/20240619/vzryvy-1953844513.html

Во Львове прогремели взрывы, сообщили СМИ

Во Львове прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.06.2024

Во Львове прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прозвучали в украинском городе Львов, сообщил телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T04:23

2024-06-19T04:23

2024-06-19T04:27

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Взрывы прозвучали в украинском городе Львов, сообщил телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале со ссылкой на своих корреспондентов. "Во Львове прозвучали взрывы", — говорится в публикации. Ранее украинское министерство цифровой трансформации сообщало о воздушной тревоге в восьми областях Украины, в том числе в Львовской области. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240619/svo-1953841504.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

львов

россия

украина

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в мире, львов, россия, украина, вооруженные силы украины