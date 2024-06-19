https://ria.ru/20240619/vzaimodeystvie-1953859462.html

КНДР намерена укреплять стратегическое взаимодействие с Россией

КНДР намерена укреплять стратегическое взаимодействие с Россией - РИА Новости, 19.06.2024

КНДР намерена укреплять стратегическое взаимодействие с Россией

Северная Корея намерена укреплять стратегическое взаимодействие с Москвой, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах с российским президентом Владимиром... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T08:25

2024-06-19T08:25

2024-06-19T11:48

россия

ким чен ын

владимир путин

в мире

кндр (северная корея)

визит путина в кндр

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ПХЕНЬЯН, 19 июн — РИА Новости. Северная Корея намерена укреплять стратегическое взаимодействие с Москвой, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным. "Сейчас ситуация в мире осложняется и быстро меняется. В такой ситуации мы намерены в дальнейшем укреплять стратегическое общение с Россией, с российским руководством", — сказал он.Северокорейский лидер подчеркнул, что отношения между Москвой и Пхеньяном вступают в период нового высокого расцвета, который невозможно сравнивать даже с советским временем. Он также выразил уверенность в том, что "пламенная дружба двух стран будет монолитом укрепляться".Путин, в свою очередь, отметил, что Москва высоко ценит последовательную и неизменную поддержку со стороны Пхеньяна, в том числе на украинском направлении. Подвиги предшествующих поколений президент назвал хорошей базой для развития нынешних отношений России и КНДР.По итогам переговоров Путин и Ким Чен Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который, по словам российского лидера, ляжет в основу отношений двух стран на долгие годы вперед.

https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html

россия

кндр (северная корея)

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россия, ким чен ын, владимир путин, в мире, кндр (северная корея), визит путина в кндр