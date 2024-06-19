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Офицер ВСУ публично унизил Буданова*
Офицер ВСУ публично унизил Буданова* - РИА Новости, 19.06.2024
Офицер ВСУ публично унизил Буданова*
По уровню квалификации начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* не выше командира взвода, заявил майор ВСУ в отставке РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T16:57
2024-06-19T16:57
2024-06-19T22:25
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. По уровню квалификации начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* не выше командира взвода, заявил майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе."Как к спецназовцу у меня к Буданову* никогда вопросов не было и не будет. Но в плане стратегического мышления — извини, но образование — командир взвода", — отметил он.Как утверждает офицер, глава ГУР МО Украины ответственен за множество провальных операций, именно из-за него, по словам Лапина, была уничтожена "элита спецназа"."Я таких операций знаю очень много", — заключил он.В среду стало известно, что комиссия российского парламента по расследованию преступлений Киева против детей рекомендовала Генпрокуратуре совместно с ФСБ России инициировать признание ВСУ, СБУ и Главного разведывательного управления (ГУР) Украины террористическими организациями.* Внесен в список террористов и экстремистов.
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Офицер ВСУ публично унизил Буданова*
Майор Лапин: начальник ГУР МО Украины Буданов по уровню не выше командира взвода