https://ria.ru/20240619/vsu-1954012958.html

В ВСУ призвали снизить возраст мобилизации до 21 года

В ВСУ призвали снизить возраст мобилизации до 21 года - РИА Новости, 19.06.2024

В ВСУ призвали снизить возраст мобилизации до 21 года

Возраст для мобилизации на Украине нужно снизить с 25 до 21 года, заявил заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T15:40

2024-06-19T15:40

2024-06-19T15:40

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Возраст для мобилизации на Украине нужно снизить с 25 до 21 года, заявил заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов. В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. При этом президент РФ Владимир Путин заявлял, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет. "Я за понижение возрастного ценза. ВСУ - это о качестве, а не о количестве... Нам нужно вливание свежей молодой мысли в ВСУ. Сейчас проходит много реформ о применении вооружения на передовой, в том числе включая использование FPV-дронов. Это то, что нам нужно, то, с чем может справиться молодое поколение. Если кратко, я за понижение возрастного ценза", - сказал Кудряшов в эфире украинского телеканала "Новости. Live". По его мнению, возрастной ценз можно понизить до 21 года. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. В сети появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240615/ukraina-1952973388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины