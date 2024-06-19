https://ria.ru/20240619/vsu-1954012958.html
В ВСУ призвали снизить возраст мобилизации до 21 года
В ВСУ призвали снизить возраст мобилизации до 21 года - РИА Новости, 19.06.2024
В ВСУ призвали снизить возраст мобилизации до 21 года
Возраст для мобилизации на Украине нужно снизить с 25 до 21 года, заявил заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:40
2024-06-19T15:40
2024-06-19T15:40
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Возраст для мобилизации на Украине нужно снизить с 25 до 21 года, заявил заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов. В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. При этом президент РФ Владимир Путин заявлял, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет. "Я за понижение возрастного ценза. ВСУ - это о качестве, а не о количестве... Нам нужно вливание свежей молодой мысли в ВСУ. Сейчас проходит много реформ о применении вооружения на передовой, в том числе включая использование FPV-дронов. Это то, что нам нужно, то, с чем может справиться молодое поколение. Если кратко, я за понижение возрастного ценза", - сказал Кудряшов в эфире украинского телеканала "Новости. Live". По его мнению, возрастной ценз можно понизить до 21 года. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. В сети появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240615/ukraina-1952973388.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
В ВСУ призвали снизить возраст мобилизации до 21 года
Замкомандира бригады ВСУ: возраст мобилизации нужно снизить до 21 года
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Возраст для мобилизации на Украине нужно снизить с 25 до 21 года, заявил заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов.
В апреле Владимир Зеленский
подписал закон о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. При этом президент РФ Владимир Путин
заявлял, что администрация США
заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.
"Я за понижение возрастного ценза. ВСУ - это о качестве, а не о количестве... Нам нужно вливание свежей молодой мысли в ВСУ. Сейчас проходит много реформ о применении вооружения на передовой, в том числе включая использование FPV-дронов. Это то, что нам нужно, то, с чем может справиться молодое поколение. Если кратко, я за понижение возрастного ценза", - сказал Кудряшов в эфире украинского телеканала "Новости. Live". По его мнению, возрастной ценз можно понизить до 21 года.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. В сети появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.