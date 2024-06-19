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Украинский военный раскрыл правду о натовской подготовке - РИА Новости, 19.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:40 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/voennoplennyy-1953774377.html
Украинский военный раскрыл правду о натовской подготовке
Украинский военный раскрыл правду о натовской подготовке - РИА Новости, 19.06.2024
Украинский военный раскрыл правду о натовской подготовке
Западная подготовка плохо помогает в реалиях боевых действий в зоне СВО, наработки НАТО не предназначены для конфликта такой интенсивности, рассказал РИА... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T07:40
2024-06-19T07:40
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Западная подготовка плохо помогает в реалиях боевых действий в зоне СВО, наработки НАТО не предназначены для конфликта такой интенсивности, рассказал РИА Новости украинский военный, взятый в плен на Запорожском направлении в прошлом году."Нас погрузили в самолет и отправили в Англию. Потом долго везли в грузовике на военную базу. Там нас обучали, главным образом, тактической медицине и психологии – как вывести товарища по оружию из ступора. Стреляли только один раз на стрельбище. Еще двое норвежцев учили нас штурмовым действиям в траншее. Но этот курс занял всего три дня", - сказал он.Потом военнослужащих отправили обратно на Украину. В общей сложности их обучали за рубежом три недели."Могу уверенно сказать, что ничему дельному нас там так и не научили", - отметил он.Ранее министры обороны стран НАТО одобрили план по ускоренному обучению украинских военнослужащих. В заявлении, опубликованном по итогам встречи, говорится, что ВСУ серьезно уступают российской армии как в количественном, так и в качественном отношении.
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в мире, украина, нато, вооруженные силы украины, англия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины, Англия
Украинский военный раскрыл правду о натовской подготовке

Военнопленный: тренировки ВСУ в странах НАТО оказались неэффективными

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные во время тренировки на военной базе вооруженных сил Великобритании
Украинские военные во время тренировки на военной базе вооруженных сил Великобритании - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Западная подготовка плохо помогает в реалиях боевых действий в зоне СВО, наработки НАТО не предназначены для конфликта такой интенсивности, рассказал РИА Новости украинский военный, взятый в плен на Запорожском направлении в прошлом году.
"Нас погрузили в самолет и отправили в Англию. Потом долго везли в грузовике на военную базу. Там нас обучали, главным образом, тактической медицине и психологии – как вывести товарища по оружию из ступора. Стреляли только один раз на стрельбище. Еще двое норвежцев учили нас штурмовым действиям в траншее. Но этот курс занял всего три дня", - сказал он.
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Потом военнослужащих отправили обратно на Украину. В общей сложности их обучали за рубежом три недели.
"Могу уверенно сказать, что ничему дельному нас там так и не научили", - отметил он.
Ранее министры обороны стран НАТО одобрили план по ускоренному обучению украинских военнослужащих. В заявлении, опубликованном по итогам встречи, говорится, что ВСУ серьезно уступают российской армии как в количественном, так и в качественном отношении.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОВооруженные силы УкраиныАнглия
 
 
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