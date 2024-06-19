https://ria.ru/20240619/voennoplennyy-1953774377.html

Украинский военный раскрыл правду о натовской подготовке

Украинский военный раскрыл правду о натовской подготовке - РИА Новости, 19.06.2024

Украинский военный раскрыл правду о натовской подготовке

Западная подготовка плохо помогает в реалиях боевых действий в зоне СВО, наработки НАТО не предназначены для конфликта такой интенсивности, рассказал РИА... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T07:40

2024-06-19T07:40

2024-06-19T07:40

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Западная подготовка плохо помогает в реалиях боевых действий в зоне СВО, наработки НАТО не предназначены для конфликта такой интенсивности, рассказал РИА Новости украинский военный, взятый в плен на Запорожском направлении в прошлом году."Нас погрузили в самолет и отправили в Англию. Потом долго везли в грузовике на военную базу. Там нас обучали, главным образом, тактической медицине и психологии – как вывести товарища по оружию из ступора. Стреляли только один раз на стрельбище. Еще двое норвежцев учили нас штурмовым действиям в траншее. Но этот курс занял всего три дня", - сказал он.Потом военнослужащих отправили обратно на Украину. В общей сложности их обучали за рубежом три недели."Могу уверенно сказать, что ничему дельному нас там так и не научили", - отметил он.Ранее министры обороны стран НАТО одобрили план по ускоренному обучению украинских военнослужащих. В заявлении, опубликованном по итогам встречи, говорится, что ВСУ серьезно уступают российской армии как в количественном, так и в качественном отношении.

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в мире, украина, нато, вооруженные силы украины, англия