https://ria.ru/20240619/vmf-1954056247.html
ВМФ расширит возможности в Арктике за счет ПВО и береговых комплексов
ВМФ расширит возможности в Арктике за счет ПВО и береговых комплексов - РИА Новости, 19.06.2024
ВМФ расширит возможности в Арктике за счет ПВО и береговых комплексов
Военно-морской флот РФ будет расширять присутствие в Арктике за счет не только кораблей и подводных лодок, но и средств ПВО, а также береговых комплексов,... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T17:43
2024-06-19T17:43
2024-06-19T17:43
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КРОНШТАДТ, 19 июн - РИА Новости. Военно-морской флот РФ будет расширять присутствие в Арктике за счет не только кораблей и подводных лодок, но и средств ПВО, а также береговых комплексов, заявил журналистам в среду в ходе международного морского салона "Флот-2024" главком ВМФ адмирал Александр Моисеев. "Стоит задача расширения наших возможностей - вовлечения не только корабельных сил и другой родовой составляющей флота, (но и - ред.) создание систем ПВО, береговых комплексов, которые позволят применять не только ВМФ, но и войска всех Вооруженных сил", - сказал он. Главком подчеркнул, что Арктика всегда была важным регионом для обеспечения безопасности России, поскольку на него приходится 20 тысяч километров государственной границы. Выставка проходит в конгрессно-выставочном центре на территории кластера "Остров фортов" с 19 по 23 июня. Всего во "Флоте-2024" участвуют 225 промышленных предприятий. РИА Новости является официальным информационным партнером салона.
https://ria.ru/20240619/apl-1954052575.html
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россия, арктика, безопасность
Россия, Арктика, Безопасность
ВМФ расширит возможности в Арктике за счет ПВО и береговых комплексов
Моисеев: ВМФ расширит возможности в Арктике за счет ПВО и береговых комплексов
КРОНШТАДТ, 19 июн - РИА Новости. Военно-морской флот РФ будет расширять присутствие в Арктике за счет не только кораблей и подводных лодок, но и средств ПВО, а также береговых комплексов, заявил журналистам в среду в ходе международного морского салона "Флот-2024" главком ВМФ адмирал Александр Моисеев.
"Стоит задача расширения наших возможностей - вовлечения не только корабельных сил и другой родовой составляющей флота, (но и - ред.) создание систем ПВО, береговых комплексов, которые позволят применять не только ВМФ, но и войска всех Вооруженных сил", - сказал он.
Главком подчеркнул, что Арктика всегда была важным регионом для обеспечения безопасности России, поскольку на него приходится 20 тысяч километров государственной границы.
Выставка проходит в конгрессно-выставочном центре на территории кластера "Остров фортов" с 19 по 23 июня. Всего во "Флоте-2024" участвуют 225 промышленных предприятий. РИА Новости является официальным информационным партнером салона.