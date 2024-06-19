https://ria.ru/20240619/vmf-1954056247.html

ВМФ расширит возможности в Арктике за счет ПВО и береговых комплексов

ВМФ расширит возможности в Арктике за счет ПВО и береговых комплексов - РИА Новости, 19.06.2024

ВМФ расширит возможности в Арктике за счет ПВО и береговых комплексов

Военно-морской флот РФ будет расширять присутствие в Арктике за счет не только кораблей и подводных лодок, но и средств ПВО, а также береговых комплексов,... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T17:43

2024-06-19T17:43

2024-06-19T17:43

россия

арктика

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947464367_0:8:3626:2048_1920x0_80_0_0_ba38cdc7e1da8d77171cb669917de537.jpg

КРОНШТАДТ, 19 июн - РИА Новости. Военно-морской флот РФ будет расширять присутствие в Арктике за счет не только кораблей и подводных лодок, но и средств ПВО, а также береговых комплексов, заявил журналистам в среду в ходе международного морского салона "Флот-2024" главком ВМФ адмирал Александр Моисеев. "Стоит задача расширения наших возможностей - вовлечения не только корабельных сил и другой родовой составляющей флота, (но и - ред.) создание систем ПВО, береговых комплексов, которые позволят применять не только ВМФ, но и войска всех Вооруженных сил", - сказал он. Главком подчеркнул, что Арктика всегда была важным регионом для обеспечения безопасности России, поскольку на него приходится 20 тысяч километров государственной границы. Выставка проходит в конгрессно-выставочном центре на территории кластера "Остров фортов" с 19 по 23 июня. Всего во "Флоте-2024" участвуют 225 промышленных предприятий. РИА Новости является официальным информационным партнером салона.

https://ria.ru/20240619/apl-1954052575.html

https://ria.ru/20240619/vmf-1954004972.html

россия

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, арктика, безопасность