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Главком ВМФ прокомментировал поход кораблей на Кубу - РИА Новости, 19.06.2024
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15:18 19.06.2024 (обновлено: 19:04 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/vmf-1954004972.html
Главком ВМФ прокомментировал поход кораблей на Кубу
Главком ВМФ прокомментировал поход кораблей на Кубу - РИА Новости, 19.06.2024
Главком ВМФ прокомментировал поход кораблей на Кубу
Корабли ВМФ России будут и дальше решать задачи в оперативно важных районах мирового океана, сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:18
2024-06-19T19:04
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КРОНШТАДТ, 19 июн - РИА Новости. Корабли ВМФ России будут и дальше решать задачи в оперативно важных районах мирового океана, сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев."Если откровенно говорить, то я ожидал такого эффекта, прекрасно понимаю что близость кораблей Северного флота к берегам текущего нашего оппонента кого-то раздражает. Но для нас это очень важная составляющая. Мы были уверены в действиях наших сил, тем более что была поддержка по стороны Кубы. Эффект ожидаемый: от крайних противоположностей, до нейтральных (отзывов - ред.). Повторю одно: корабли ВМФ, как решали задачи в дальних морских зонах, в оперативно важных для нас районах., так и будут применяться" - сказал он.Корабельная ударная группа Северного флота, в которую входят АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ РФ "Николай Чикер", в рамках дальнего похода зашла 12 июня в порт Гаваны. Официальный визит российской делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева продлился до 17 июня.На прошлой неделе экс-президент США Дональд Трамп заявил, что прибытие на Кубу отряда кораблей российского Северного флота стало результатом слабости президента США Джо Байдена, который является соперником Трампа на ноябрьских президентских выборах в США. Бывший глава Белого дома высказал мнение, что Байден ставит Соединенные Штаты под смертельную угрозу, поскольку российские военные корабли и атомные субмарины находятся близ Кубы всего в 60 милях от берегов американского штата Флорида.
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куба, гавана, вмф рф, безопасность, россия
Куба, Гавана, ВМФ РФ, Безопасность, Россия
Главком ВМФ прокомментировал поход кораблей на Кубу

Главком ВМФ: корабли продолжат работу в важных районах Мирового океана

© AP Photo / Arial LeyФрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" заходит в порт Гаваны, Куба
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков заходит в порт Гаваны, Куба - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© AP Photo / Arial Ley
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" заходит в порт Гаваны, Куба
Читать ria.ru в
КРОНШТАДТ, 19 июн - РИА Новости. Корабли ВМФ России будут и дальше решать задачи в оперативно важных районах мирового океана, сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев.
"Если откровенно говорить, то я ожидал такого эффекта, прекрасно понимаю что близость кораблей Северного флота к берегам текущего нашего оппонента кого-то раздражает. Но для нас это очень важная составляющая. Мы были уверены в действиях наших сил, тем более что была поддержка по стороны Кубы. Эффект ожидаемый: от крайних противоположностей, до нейтральных (отзывов - ред.). Повторю одно: корабли ВМФ, как решали задачи в дальних морских зонах, в оперативно важных для нас районах., так и будут применяться" - сказал он.
Корабельная ударная группа Северного флота, в которую входят АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ РФ "Николай Чикер", в рамках дальнего похода зашла 12 июня в порт Гаваны. Официальный визит российской делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева продлился до 17 июня.
На прошлой неделе экс-президент США Дональд Трамп заявил, что прибытие на Кубу отряда кораблей российского Северного флота стало результатом слабости президента США Джо Байдена, который является соперником Трампа на ноябрьских президентских выборах в США. Бывший глава Белого дома высказал мнение, что Байден ставит Соединенные Штаты под смертельную угрозу, поскольку российские военные корабли и атомные субмарины находятся близ Кубы всего в 60 милях от берегов американского штата Флорида.
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КубаГаванаВМФ РФБезопасностьРоссия
 
 
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