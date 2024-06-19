https://ria.ru/20240619/vmf-1954004972.html

Главком ВМФ прокомментировал поход кораблей на Кубу

Главком ВМФ прокомментировал поход кораблей на Кубу - РИА Новости, 19.06.2024

Главком ВМФ прокомментировал поход кораблей на Кубу

Корабли ВМФ России будут и дальше решать задачи в оперативно важных районах мирового океана, сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T15:18

2024-06-19T15:18

2024-06-19T19:04

куба

гавана

вмф рф

безопасность

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952800667_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7d7d019c1d529d12d788c94d551d3c93.jpg

КРОНШТАДТ, 19 июн - РИА Новости. Корабли ВМФ России будут и дальше решать задачи в оперативно важных районах мирового океана, сообщил журналистам главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Александр Моисеев."Если откровенно говорить, то я ожидал такого эффекта, прекрасно понимаю что близость кораблей Северного флота к берегам текущего нашего оппонента кого-то раздражает. Но для нас это очень важная составляющая. Мы были уверены в действиях наших сил, тем более что была поддержка по стороны Кубы. Эффект ожидаемый: от крайних противоположностей, до нейтральных (отзывов - ред.). Повторю одно: корабли ВМФ, как решали задачи в дальних морских зонах, в оперативно важных для нас районах., так и будут применяться" - сказал он.Корабельная ударная группа Северного флота, в которую входят АПЛ "Казань", фрегат "Адмирал Горшков", танкер-снабженец "Академик Пашин" и спасательный буксир ВМФ РФ "Николай Чикер", в рамках дальнего похода зашла 12 июня в порт Гаваны. Официальный визит российской делегации под командованием начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирала Михаила Неупокоева продлился до 17 июня.На прошлой неделе экс-президент США Дональд Трамп заявил, что прибытие на Кубу отряда кораблей российского Северного флота стало результатом слабости президента США Джо Байдена, который является соперником Трампа на ноябрьских президентских выборах в США. Бывший глава Белого дома высказал мнение, что Байден ставит Соединенные Штаты под смертельную угрозу, поскольку российские военные корабли и атомные субмарины находятся близ Кубы всего в 60 милях от берегов американского штата Флорида.

https://ria.ru/20240616/kuba-1953192029.html

куба

гавана

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

куба, гавана, вмф рф, безопасность, россия