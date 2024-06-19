https://ria.ru/20240619/vkusno-i-tochka-1954014276.html
"Вкусно - и точка" временно убрала из меню блюда с тунцом после отравлений
"Вкусно - и точка" временно убрала из меню блюда с тунцом после отравлений - РИА Новости, 19.06.2024
"Вкусно - и точка" временно убрала из меню блюда с тунцом после отравлений
Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" на несколько недель вывела из меню чиабатты с тунцом, в связи с проверкой сырья у ряда поставщиков после отравления россиян,... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:47
2024-06-19T15:47
2024-06-19T16:52
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
россия
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
москва
нижегородская область
казань
анастасия ракова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" на несколько недель вывела из меню чиабатты с тунцом, в связи с проверкой сырья у ряда поставщиков после отравления россиян, говорится в сообщении компании в Telegram-канале."Ввиду того, что у ряда поставщиков и в некоторых предприятиях общественного питания сейчас проходят проверки сырья, мы на несколько недель выводим из меню чиабатты с тунцом", - сообщили в компании."Мы не получали жалоб и не сомневаемся в качестве этого продукта, но также понимаем и поддерживаем решение о дополнительных проверках, которые проводят компетентные органы, чтобы гарантировать нашим гостям полную безопасность", - добавили там.Заммэра столицы Анастасия Ракова 16 июня рассказала, что за медпомощью в Москве обратился 121 человек, почувствовавший симптомы отравления, схожие с симптомами ботулизма, 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Помимо Москвы с признаками ботулизма были госпитализированы 16 жителей Нижегородской области и 15 в Казани. Роспотребнадзор сообщал, что источником заражения послужила продукция "Салат Лобио из фасоли в вакуумной упаковке" и "Салат с тунцом, фасолью и яблоком".
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
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массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, россия, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов), москва, нижегородская область, казань, анастасия ракова , федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, Россия, "Вкусно — и точка" (сеть ресторанов), Москва, Нижегородская область, Казань, Анастасия Ракова , Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
"Вкусно - и точка" временно убрала из меню блюда с тунцом после отравлений
"Вкусно - и точка" временно вывела из меню чиабатту с тунцом на фоне отравлений