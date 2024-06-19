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"Взволновал Запад". В Госдуме прокомментировали визит Путина в КНДР
"Взволновал Запад". В Госдуме прокомментировали визит Путина в КНДР - РИА Новости, 19.06.2024
"Взволновал Запад". В Госдуме прокомментировали визит Путина в КНДР
Визит президента РФ Владимира Путина в КНДР взволновал Запад, российский лидер продолжает линию на создание многополярного и справедливого миропорядка, "ломая... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T11:41
2024-06-19T11:41
2024-06-19T11:41
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в КНДР взволновал Запад, российский лидер продолжает линию на создание многополярного и справедливого миропорядка, "ломая гегемонистские стереотипы" США, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. "Визит президента России в КНДР и развитие российско-северокорейских отношений сильно "взволновали" Запад. Мейнстрим-медиа тут же развернули кампанию по формированию "оси зла", тиражируя очередные антироссийские "страшилки", - написал он в своем Telegram-канале. Слуцкий отметил, что российский лидер продолжает линию на создание многополярного и справедливого миропорядка, "ломая гегемонистские стереотипы, неоколониальную политику США с ее диктатом, "санкционной дубиной" и "правом силы"". При этом он отметил, что вокруг этого процесса и нашей страны консолидируется все больше представителей глобального большинства. "Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына там воспринимаются не иначе, как "заговор против атлантистов". Между тем, президент РФ ясно дал понять, что цель визита - укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Пхеньяном. Речь, в том числе, идет об обеспечении безопасности и стабильного развития России и КНДР, о взаимовыгодном сотрудничестве на равноправной и взаимоуважительной основе", - добавил депутат.
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россия, сша, пхеньян, владимир путин, леонид слуцкий (политик), ким чен ын, визит путина в кндр, в мире
Россия, США, Пхеньян, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Ким Чен Ын, Визит Путина в КНДР, В мире
"Взволновал Запад". В Госдуме прокомментировали визит Путина в КНДР
Депутат Слуцкий заявил, что визит Путина в КНДР взволновал Запад
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в КНДР взволновал Запад, российский лидер продолжает линию на создание многополярного и справедливого миропорядка, "ломая гегемонистские стереотипы" США, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
"Визит президента России в КНДР и развитие российско-северокорейских отношений сильно "взволновали" Запад. Мейнстрим-медиа тут же развернули кампанию по формированию "оси зла", тиражируя очередные антироссийские "страшилки", - написал он в своем Telegram-канале.
Слуцкий отметил, что российский лидер продолжает линию на создание многополярного и справедливого миропорядка, "ломая гегемонистские стереотипы, неоколониальную политику США с ее диктатом, "санкционной дубиной" и "правом силы"".
При этом он отметил, что вокруг этого процесса и нашей страны консолидируется все больше представителей глобального большинства.
"Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына там воспринимаются не иначе, как "заговор против атлантистов". Между тем, президент РФ ясно дал понять, что цель визита - укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Пхеньяном. Речь, в том числе, идет об обеспечении безопасности и стабильного развития России и КНДР, о взаимовыгодном сотрудничестве на равноправной и взаимоуважительной основе", - добавил депутат.