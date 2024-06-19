https://ria.ru/20240619/vizit-1953908226.html

"Взволновал Запад". В Госдуме прокомментировали визит Путина в КНДР

"Взволновал Запад". В Госдуме прокомментировали визит Путина в КНДР - РИА Новости, 19.06.2024

"Взволновал Запад". В Госдуме прокомментировали визит Путина в КНДР

Визит президента РФ Владимира Путина в КНДР взволновал Запад, российский лидер продолжает линию на создание многополярного и справедливого миропорядка, "ломая... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T11:41

2024-06-19T11:41

2024-06-19T11:41

россия

сша

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леонид слуцкий (политик)

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визит путина в кндр

в мире

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в КНДР взволновал Запад, российский лидер продолжает линию на создание многополярного и справедливого миропорядка, "ломая гегемонистские стереотипы" США, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. "Визит президента России в КНДР и развитие российско-северокорейских отношений сильно "взволновали" Запад. Мейнстрим-медиа тут же развернули кампанию по формированию "оси зла", тиражируя очередные антироссийские "страшилки", - написал он в своем Telegram-канале. Слуцкий отметил, что российский лидер продолжает линию на создание многополярного и справедливого миропорядка, "ломая гегемонистские стереотипы, неоколониальную политику США с ее диктатом, "санкционной дубиной" и "правом силы"". При этом он отметил, что вокруг этого процесса и нашей страны консолидируется все больше представителей глобального большинства. "Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына там воспринимаются не иначе, как "заговор против атлантистов". Между тем, президент РФ ясно дал понять, что цель визита - укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства с Пхеньяном. Речь, в том числе, идет об обеспечении безопасности и стабильного развития России и КНДР, о взаимовыгодном сотрудничестве на равноправной и взаимоуважительной основе", - добавил депутат.

https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html

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россия

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россия, сша, пхеньян, владимир путин, леонид слуцкий (политик), ким чен ын, визит путина в кндр, в мире