https://ria.ru/20240619/vilfand-1953884382.html

Июнь в Москве вошел в тройку самых дождливых за историю метеонаблюдений

Июнь в Москве вошел в тройку самых дождливых за историю метеонаблюдений - РИА Новости, 19.06.2024

Июнь в Москве вошел в тройку самых дождливых за историю метеонаблюдений

Июнь в Москве уже вошел в тройку самых дождливых за историю метеонаблюдений с 1879 года, выпало 213% нормы, в четверг снова прогнозируются интенсивные осадки,... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T10:28

2024-06-19T10:28

2024-06-19T10:28

общество

москва

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

экология в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953811986_0:14:3081:1747_1920x0_80_0_0_6b1ec1492f86fd2fc2f7339cd9a8767d.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Июнь в Москве уже вошел в тройку самых дождливых за историю метеонаблюдений с 1879 года, выпало 213% нормы, в четверг снова прогнозируются интенсивные осадки, не исключено, что к концу месяца будет побит рекорд, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Вчера на нашей базовой станции, на ВДНХ, выпало 25 миллиметров осадков, и таким образом, июнь нынешнего года уже вошёл в тройку самых дождливых месяцев, начиная с 1879 года. Количество осадков уже превысило двухмесячную норму, 213% выпало. Учитывая, что завтра через Москву будет проходить фронтальный раздел, тоже хорошо выраженный, и осадки будут интенсивными и импульсивными, не исключено, что это будет действительно рекордно дождливый месяц", - сказал Вильфанд. По его словам, четверг станет последним дождливым днем в Москве на ближайшую неделю. Синоптик также отметил, что температура воздуха в столице сейчас на 4-5 градусов выше нормы.

https://ria.ru/20240531/kupalnyy-sezon-1949663707.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, экология в россии