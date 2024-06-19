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Июнь в Москве вошел в тройку самых дождливых за историю метеонаблюдений
Июнь в Москве вошел в тройку самых дождливых за историю метеонаблюдений - РИА Новости, 19.06.2024
Июнь в Москве вошел в тройку самых дождливых за историю метеонаблюдений
Июнь в Москве уже вошел в тройку самых дождливых за историю метеонаблюдений с 1879 года, выпало 213% нормы, в четверг снова прогнозируются интенсивные осадки,... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T10:28
2024-06-19T10:28
2024-06-19T10:28
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Июнь в Москве уже вошел в тройку самых дождливых за историю метеонаблюдений с 1879 года, выпало 213% нормы, в четверг снова прогнозируются интенсивные осадки, не исключено, что к концу месяца будет побит рекорд, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Вчера на нашей базовой станции, на ВДНХ, выпало 25 миллиметров осадков, и таким образом, июнь нынешнего года уже вошёл в тройку самых дождливых месяцев, начиная с 1879 года. Количество осадков уже превысило двухмесячную норму, 213% выпало. Учитывая, что завтра через Москву будет проходить фронтальный раздел, тоже хорошо выраженный, и осадки будут интенсивными и импульсивными, не исключено, что это будет действительно рекордно дождливый месяц", - сказал Вильфанд. По его словам, четверг станет последним дождливым днем в Москве на ближайшую неделю. Синоптик также отметил, что температура воздуха в столице сейчас на 4-5 градусов выше нормы.
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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, экология в россии
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Экология в России
Июнь в Москве вошел в тройку самых дождливых за историю метеонаблюдений
Вильфанд: июнь в Москве вошел в тройку самых дождливых с 1879 года