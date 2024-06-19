https://ria.ru/20240619/usynovlenie-1953866596.html

Володин призвал запретить усыновление детей в страны, где можно менять пол

Володин призвал запретить усыновление детей в страны, где можно менять пол - РИА Новости, 19.06.2024

Володин призвал запретить усыновление детей в страны, где можно менять пол

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что необходимо принимать решение о запрете гражданам государств, где смена пола разрешена,... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T09:15

2024-06-19T09:15

2024-06-19T09:15

общество

россия

сша

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что необходимо принимать решение о запрете гражданам государств, где смена пола разрешена, усыновлять детей из РФ. "Будем сегодня обсуждать этот вопрос в рамках заслушивания итогового доклада Парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних. Но совершенно очевидно: необходимо принимать решение о запрете гражданам государств, где смена пола разрешена, усыновлять детей из Российской Федерации", - написал он.. Он отметил, что политика западных государств в отношении детей ведёт к большой трагедии. "В России запрещены пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и проведение операций по смене пола. А лица, сделавшие такую операцию где-то за рубежом, не имеют права быть опекунами или усыновителями", - считает Володин. Он добавил, что более 10 лет действует запрет на усыновление детей для граждан США, но до сих пор такую возможность имеют граждане других государств, где смена пола разрешена. "Учитывая происходящее на Западе и существующие огромные риски из-за законодательства этих стран: наши дети могут попасть в беду", - заключил он.

https://ria.ru/20240417/aftonbladet-1940682020.html

https://ria.ru/20231005/opeka-1900654205.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, сша, вячеслав володин, госдума рф