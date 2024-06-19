Американский блогер высказался о мирной инициативе Путина по Украине
Блогер Хинкл: предложение Путина по Украине говорит о готовности РФ к миру
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время встречи с руководством МИД России
Владимир Путин во время встречи с руководством МИД России. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости. Предложения президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине свидетельствуют о рациональности и готовности к достижению мира, сказал РИА Новости известный блогер из США Джексон Хинкл.
Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
"Я думаю, что план, предложенный президентом Путиным, показывает, насколько он щедр и готов к достижению мира. Потому что план, который он выдвинул, включал в себя отмену санкций, вывод украинских войск и войск НАТО с этих территорий. В его списке были такие территории, как Запорожье, Херсон, Донецк, Луганск и Крым. Он ничего не говорил об Одессе, он ничего не говорил о Харькове, и он знал, что никто ни на Украине, ни в НАТО не собирался принимать этот план", — сказал Хинкл.
Он посетил территорию Запорожской области в составе группы иностранных журналистов, побывал в Бердянске и Мелитополе, а также увидел последствия обстрелов со стороны ВСУ гражданской инфраструктуры в городе Токмак. Кроме того, Джексон Хинкл пообщался с местными жителями. Блогер считает, что план по урегулированию конфликта показывает, насколько спокоен и рационален президент России.
"Он знал, что они этого не примут, но я думаю, это показывает, насколько он спокоен и рационален", — отметил Хинкл.