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Американский блогер высказался о мирной инициативе Путина по Украине - РИА Новости, 19.06.2024
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18:35 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/ukraina-1954073624.html
Американский блогер высказался о мирной инициативе Путина по Украине
Американский блогер высказался о мирной инициативе Путина по Украине - РИА Новости, 19.06.2024
Американский блогер высказался о мирной инициативе Путина по Украине
Предложения президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине свидетельствуют о рациональности и готовности к достижению мира, сказал... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T18:35
2024-06-19T18:35
в мире
украина
россия
запорожская область
джексон хинкл
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости. Предложения президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине свидетельствуют о рациональности и готовности к достижению мира, сказал РИА Новости известный блогер из США Джексон Хинкл. Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. "Я думаю, что план, предложенный президентом Путиным, показывает, насколько он щедр и готов к достижению мира. Потому что план, который он выдвинул, включал в себя отмену санкций, вывод украинских войск и войск НАТО с этих территорий. В его списке были такие территории, как Запорожье, Херсон, Донецк, Луганск и Крым. Он ничего не говорил об Одессе, он ничего не говорил о Харькове, и он знал, что никто ни на Украине, ни в НАТО не собирался принимать этот план", — сказал Хинкл. Он посетил территорию Запорожской области в составе группы иностранных журналистов, побывал в Бердянске и Мелитополе, а также увидел последствия обстрелов со стороны ВСУ гражданской инфраструктуры в городе Токмак. Кроме того, Джексон Хинкл пообщался с местными жителями. Блогер считает, что план по урегулированию конфликта показывает, насколько спокоен и рационален президент России. "Он знал, что они этого не примут, но я думаю, это показывает, насколько он спокоен и рационален", — отметил Хинкл.
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
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в мире, украина, россия, запорожская область, джексон хинкл, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Запорожская область, Джексон Хинкл, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
Американский блогер высказался о мирной инициативе Путина по Украине

Блогер Хинкл: предложение Путина по Украине говорит о готовности РФ к миру

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время встречи с руководством МИД России
Владимир Путин во время встречи с руководством МИД России - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Владимир Путин во время встречи с руководством МИД России. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июн — РИА Новости. Предложения президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине свидетельствуют о рациональности и готовности к достижению мира, сказал РИА Новости известный блогер из США Джексон Хинкл.
Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
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"Я думаю, что план, предложенный президентом Путиным, показывает, насколько он щедр и готов к достижению мира. Потому что план, который он выдвинул, включал в себя отмену санкций, вывод украинских войск и войск НАТО с этих территорий. В его списке были такие территории, как Запорожье, Херсон, Донецк, Луганск и Крым. Он ничего не говорил об Одессе, он ничего не говорил о Харькове, и он знал, что никто ни на Украине, ни в НАТО не собирался принимать этот план", — сказал Хинкл.
Он посетил территорию Запорожской области в составе группы иностранных журналистов, побывал в Бердянске и Мелитополе, а также увидел последствия обстрелов со стороны ВСУ гражданской инфраструктуры в городе Токмак. Кроме того, Джексон Хинкл пообщался с местными жителями. Блогер считает, что план по урегулированию конфликта показывает, насколько спокоен и рационален президент России.
"Он знал, что они этого не примут, но я думаю, это показывает, насколько он спокоен и рационален", — отметил Хинкл.
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В миреУкраинаРоссияЗапорожская областьДжексон ХинклВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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