https://ria.ru/20240619/ukraina-1954072381.html

В Раде не исключили радикального повышения налогов

В Раде не исключили радикального повышения налогов - РИА Новости, 19.06.2024

В Раде не исключили радикального повышения налогов

Предложения кабмина Украины о повышении налогов могут поступить в ближайшее время, они будут "достаточно радикальными", сообщил председатель комитета Верховной... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T18:28

2024-06-19T18:28

2024-06-19T18:28

специальная военная операция на украине

украина

даниил гетманцев

верховная рада украины

в мире

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Предложения кабмина Украины о повышении налогов могут поступить в ближайшее время, они будут "достаточно радикальными", сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев. Украинский Forbes в конце мая сообщал, что кабинет министров Украины планирует повысить в три раза "военный налог" и НДС. "Учитывая то, что ситуация достаточно серьезная, ожидаем такие предложения (от кабмина о повышении налогов, в частности военного сбора – ред.) в ближайшее время. Какими будут эти предложения, я не готов говорить, но понимаю, что они будут достаточно радикальными", – подчеркнул Гетманцев. Ранее Гетманцев сообщал, что украинскому бюджету на военные нужды до конца года не хватает 300 миллиардов гривен (более 7,5 миллиарда долларов), перекрыть дефицит финансирования власти планируют за счет повышения налогов. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240612/ukraina-1952443297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, даниил гетманцев, верховная рада украины, в мире