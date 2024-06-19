https://ria.ru/20240619/ukraina-1954031480.html

В Раде призвали наказать депутата, вышедшую на трибуну с российским флажком

В Раде призвали наказать депутата, вышедшую на трибуну с российским флажком - РИА Новости, 19.06.2024

В Раде призвали наказать депутата, вышедшую на трибуну с российским флажком

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая вышла в среду на трибуну парламента с российским флажком, ее могут наказать за провокацию, сообщила украинский... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T16:46

2024-06-19T16:46

2024-06-19T22:33

в мире

украина

ирина геращенко

верховная рада украины

оппозиционная платформа - за жизнь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1954032758_0:448:2048:1600_1920x0_80_0_0_fee2ba4718fcb091c8c59a6a447c7966.jpg

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая вышла в среду на трибуну парламента с российским флажком, ее могут наказать за провокацию, сообщила украинский парламентарий Ирина Геращенко в своем Telegram-канале. "Во время выступления с трибуны депутата от ОПЗЖ (запрещенная на Украине партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" Анатолия. — Прим. ред.) Бурмича Марьяна Безуглая поставила на трибуну Верховной рады российский флажок. Теперь ОПЗЖ требует от регламентного комитета наказать Безуглую за рекламу символики", — написала Геращенко. В январе Безуглая вышла из президентской партии "Слуга народа", обвинив коллег в том, что они "вонзают нож в спину". При этом она остается в парламенте действующим мажоритарным депутатом и занимает должность заместителя председателя комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Как ранее пояснила сама Безуглая, она решила выйти из партии из-за игнорирования ее предложений по реформированию и изменению формата партии, в том числе в вопросах идеологии, коррупции и коллаборационизма.

https://ria.ru/20240102/vyzov-1919422780.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, ирина геращенко, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь