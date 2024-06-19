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В Раде призвали наказать депутата, вышедшую на трибуну с российским флажком - РИА Новости, 19.06.2024
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16:46 19.06.2024 (обновлено: 22:33 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/ukraina-1954031480.html
В Раде призвали наказать депутата, вышедшую на трибуну с российским флажком
В Раде призвали наказать депутата, вышедшую на трибуну с российским флажком - РИА Новости, 19.06.2024
В Раде призвали наказать депутата, вышедшую на трибуну с российским флажком
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая вышла в среду на трибуну парламента с российским флажком, ее могут наказать за провокацию, сообщила украинский... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T16:46
2024-06-19T22:33
в мире
украина
ирина геращенко
верховная рада украины
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая вышла в среду на трибуну парламента с российским флажком, ее могут наказать за провокацию, сообщила украинский парламентарий Ирина Геращенко в своем Telegram-канале. "Во время выступления с трибуны депутата от ОПЗЖ (запрещенная на Украине партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" Анатолия. — Прим. ред.) Бурмича Марьяна Безуглая поставила на трибуну Верховной рады российский флажок. Теперь ОПЗЖ требует от регламентного комитета наказать Безуглую за рекламу символики", — написала Геращенко. В январе Безуглая вышла из президентской партии "Слуга народа", обвинив коллег в том, что они "вонзают нож в спину". При этом она остается в парламенте действующим мажоритарным депутатом и занимает должность заместителя председателя комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Как ранее пояснила сама Безуглая, она решила выйти из партии из-за игнорирования ее предложений по реформированию и изменению формата партии, в том числе в вопросах идеологии, коррупции и коллаборационизма.
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в мире, украина, ирина геращенко, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь
В мире, Украина, Ирина Геращенко, Верховная Рада Украины, Оппозиционная платформа - За жизнь
В Раде призвали наказать депутата, вышедшую на трибуну с российским флажком

Геращенко: депутат Рады Безуглая вышла на трибуну с российским флажком

© Фото : страница Марьяны Безуглой в соцсетиДепутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Фото : страница Марьяны Безуглой в соцсети
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая вышла в среду на трибуну парламента с российским флажком, ее могут наказать за провокацию, сообщила украинский парламентарий Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.
"Во время выступления с трибуны депутата от ОПЗЖ (запрещенная на Украине партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" Анатолия. — Прим. ред.) Бурмича Марьяна Безуглая поставила на трибуну Верховной рады российский флажок. Теперь ОПЗЖ требует от регламентного комитета наказать Безуглую за рекламу символики", — написала Геращенко.
В январе Безуглая вышла из президентской партии "Слуга народа", обвинив коллег в том, что они "вонзают нож в спину". При этом она остается в парламенте действующим мажоритарным депутатом и занимает должность заместителя председателя комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Как ранее пояснила сама Безуглая, она решила выйти из партии из-за игнорирования ее предложений по реформированию и изменению формата партии, в том числе в вопросах идеологии, коррупции и коллаборационизма.
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В миреУкраинаИрина ГеращенкоВерховная Рада УкраиныОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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