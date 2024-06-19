В Раде призвали наказать депутата, вышедшую на трибуну с российским флажком
Геращенко: депутат Рады Безуглая вышла на трибуну с российским флажком
© Фото : страница Марьяны Безуглой в соцсетиДепутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая
© Фото : страница Марьяны Безуглой в соцсети
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая вышла в среду на трибуну парламента с российским флажком, ее могут наказать за провокацию, сообщила украинский парламентарий Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.
"Во время выступления с трибуны депутата от ОПЗЖ (запрещенная на Украине партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" Анатолия. — Прим. ред.) Бурмича Марьяна Безуглая поставила на трибуну Верховной рады российский флажок. Теперь ОПЗЖ требует от регламентного комитета наказать Безуглую за рекламу символики", — написала Геращенко.
В январе Безуглая вышла из президентской партии "Слуга народа", обвинив коллег в том, что они "вонзают нож в спину". При этом она остается в парламенте действующим мажоритарным депутатом и занимает должность заместителя председателя комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Как ранее пояснила сама Безуглая, она решила выйти из партии из-за игнорирования ее предложений по реформированию и изменению формата партии, в том числе в вопросах идеологии, коррупции и коллаборационизма.