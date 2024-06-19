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"Потеряет навсегда". СМИ раскрыли, чем обернется решение Зеленского - РИА Новости, 19.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:35 19.06.2024 (обновлено: 17:07 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/ukraina-1954028468.html
"Потеряет навсегда". СМИ раскрыли, чем обернется решение Зеленского
"Потеряет навсегда". СМИ раскрыли, чем обернется решение Зеленского - РИА Новости, 19.06.2024
"Потеряет навсегда". СМИ раскрыли, чем обернется решение Зеленского
Отказ Владимира Зеленского от мирного плана России приведет к новым потерям для Украины, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T16:35
2024-06-19T17:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
россия
киев
владимир путин
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского от мирного плана России приведет к новым потерям для Украины, пишет Responsible Statecraft."Если Украина потерпит поражение и понесет гораздо большие территориальные потери, то будущие поколения украинцев могут пожалеть о том, что Киев не отнесся к предложению Путина хотя бы как к отправной точке для переговоров и торга", — говорится в материале.Отмечается, что в конечном итоге условия прекращения боевых действий будут определяться с учетом военной ситуации на местах. С этой точки зрения требование Зеленского о полном выводе российских войск в качестве предварительного условия переговоров совершенно невыполнимо, поясняет автор статьи.Кроме того, российские условия мира, напротив, не требуют, чтобы потери Киева были тотальными, поясняется в публикации."Их принятие спасло бы Украину от потери значительной территории, которую она теперь, похоже, навсегда потеряет, от ущерба, который, возможно, никогда не будет восстановлен, и от многих человеческих жизней, которые никогда нельзя будет вернуть", — резюмируется в статье.Президент Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
https://ria.ru/20240619/spetsoperatsiya-1953998940.html
https://ria.ru/20240619/kiev-1954007648.html
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в мире, украина, владимир зеленский, россия, киев, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Киев, Владимир Путин
"Потеряет навсегда". СМИ раскрыли, чем обернется решение Зеленского

RS: отказ Зеленского от мирного плана Путина приведет к большим потерям

© AP Photo / Andrew MedichiniВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского от мирного плана России приведет к новым потерям для Украины, пишет Responsible Statecraft.
"Если Украина потерпит поражение и понесет гораздо большие территориальные потери, то будущие поколения украинцев могут пожалеть о том, что Киев не отнесся к предложению Путина хотя бы как к отправной точке для переговоров и торга", — говорится в материале.
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Отмечается, что в конечном итоге условия прекращения боевых действий будут определяться с учетом военной ситуации на местах. С этой точки зрения требование Зеленского о полном выводе российских войск в качестве предварительного условия переговоров совершенно невыполнимо, поясняет автор статьи.
Кроме того, российские условия мира, напротив, не требуют, чтобы потери Киева были тотальными, поясняется в публикации.
"Их принятие спасло бы Украину от потери значительной территории, которую она теперь, похоже, навсегда потеряет, от ущерба, который, возможно, никогда не будет восстановлен, и от многих человеческих жизней, которые никогда нельзя будет вернуть", — резюмируется в статье.
Президент Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияКиевВладимир Путин
 
 
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