https://ria.ru/20240619/ukraina-1954028468.html

"Потеряет навсегда". СМИ раскрыли, чем обернется решение Зеленского

"Потеряет навсегда". СМИ раскрыли, чем обернется решение Зеленского - РИА Новости, 19.06.2024

"Потеряет навсегда". СМИ раскрыли, чем обернется решение Зеленского

Отказ Владимира Зеленского от мирного плана России приведет к новым потерям для Украины, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T16:35

2024-06-19T16:35

2024-06-19T17:07

специальная военная операция на украине

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киев

владимир путин

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского от мирного плана России приведет к новым потерям для Украины, пишет Responsible Statecraft."Если Украина потерпит поражение и понесет гораздо большие территориальные потери, то будущие поколения украинцев могут пожалеть о том, что Киев не отнесся к предложению Путина хотя бы как к отправной точке для переговоров и торга", — говорится в материале.Отмечается, что в конечном итоге условия прекращения боевых действий будут определяться с учетом военной ситуации на местах. С этой точки зрения требование Зеленского о полном выводе российских войск в качестве предварительного условия переговоров совершенно невыполнимо, поясняет автор статьи.Кроме того, российские условия мира, напротив, не требуют, чтобы потери Киева были тотальными, поясняется в публикации."Их принятие спасло бы Украину от потери значительной территории, которую она теперь, похоже, навсегда потеряет, от ущерба, который, возможно, никогда не будет восстановлен, и от многих человеческих жизней, которые никогда нельзя будет вернуть", — резюмируется в статье.Президент Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла.

https://ria.ru/20240619/spetsoperatsiya-1953998940.html

https://ria.ru/20240619/kiev-1954007648.html

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