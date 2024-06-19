https://ria.ru/20240619/ukraina-1954009282.html

Киев не рассматривает варианты прекращения огня в Харьковской области

Киев не рассматривает варианты прекращения огня в Харьковской области - РИА Новости, 19.06.2024

Киев не рассматривает варианты прекращения огня в Харьковской области

Киев не рассматривает варианты прекращения огня для эвакуации мирных жителей из Харьковской области, сообщил журналистам заместитель главы российской... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T15:33

2024-06-19T15:33

2024-06-19T15:36

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

киев

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cd4c69a43db862548171473fba41c164.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Киев не рассматривает варианты прекращения огня для эвакуации мирных жителей из Харьковской области, сообщил журналистам заместитель главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк. "Вооруженные формирования Украины используют все имеющиеся средства для уничтожения населенных пунктов вместе с гражданскими лицами, которые не могут эвакуироваться на территории РФ. Украинская сторона не рассматривает ни один вариант прекращения огня для вывода гражданского населения из опасной зоны", - сказал Лисняк.

https://ria.ru/20240520/kharkov-1947221078.html

харьковская область

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, харьковская область, киев, россия