https://ria.ru/20240619/ukraina-1954009282.html
Киев не рассматривает варианты прекращения огня в Харьковской области
Киев не рассматривает варианты прекращения огня в Харьковской области - РИА Новости, 19.06.2024
Киев не рассматривает варианты прекращения огня в Харьковской области
Киев не рассматривает варианты прекращения огня для эвакуации мирных жителей из Харьковской области, сообщил журналистам заместитель главы российской... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:33
2024-06-19T15:33
2024-06-19T15:36
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Киев не рассматривает варианты прекращения огня для эвакуации мирных жителей из Харьковской области, сообщил журналистам заместитель главы российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк. "Вооруженные формирования Украины используют все имеющиеся средства для уничтожения населенных пунктов вместе с гражданскими лицами, которые не могут эвакуироваться на территории РФ. Украинская сторона не рассматривает ни один вариант прекращения огня для вывода гражданского населения из опасной зоны", - сказал Лисняк.
https://ria.ru/20240520/kharkov-1947221078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Киев, Россия
Киев не рассматривает варианты прекращения огня в Харьковской области
Лисняк: Киев не намерен прекращать огонь для эвакуации из Харьковской области