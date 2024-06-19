Рейтинг@Mail.ru
Часть жителей Сум осталась без света - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/ukraina-1953981513.html
Часть жителей Сум осталась без света
Часть жителей Сум осталась без света - РИА Новости, 19.06.2024
Часть жителей Сум осталась без света
Часть жителей украинского города Сумы осталась без электричества из-за аварии на электросетях, сообщает в среду оператор систем распределения электроэнергии... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:27
2024-06-19T14:27
сумы
укрэнерго
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155993/73/1559937323_364:534:1832:1360_1920x0_80_0_0_f909841a4641842073a28b8758199644.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Часть жителей украинского города Сумы осталась без электричества из-за аварии на электросетях, сообщает в среду оператор систем распределения электроэнергии "Сумыоблэнерго". "Из-за аварийной ситуации на сетях национальной энергокомпании "Укрэнерго" часть жителей Сумы временно без электроэнергии. Энергетики работают над решением проблемы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оператора. Утоняется, что в скором времени электроэнергию будут распределять по графикам почасовых отключений.
https://ria.ru/20240619/ukraina-1953901972.html
сумы
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155993/73/1559937323_396:349:1744:1360_1920x0_80_0_0_062cf5cfb11a3b890c50238bb59d2ee8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сумы, укрэнерго, в мире, украина
Сумы, Укрэнерго, В мире, Украина
Часть жителей Сум осталась без света

"Сумыоблэнерго": часть жителей Сум осталась без электричества из-за аварии

© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Часть жителей украинского города Сумы осталась без электричества из-за аварии на электросетях, сообщает в среду оператор систем распределения электроэнергии "Сумыоблэнерго".
"Из-за аварийной ситуации на сетях национальной энергокомпании "Укрэнерго" часть жителей Сумы временно без электроэнергии. Энергетики работают над решением проблемы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оператора.
Утоняется, что в скором времени электроэнергию будут распределять по графикам почасовых отключений.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
На Украине сообщили о повреждении объекта энергетики в центре страны
Вчера, 11:17
 
СумыУкрэнергоВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала