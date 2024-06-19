https://ria.ru/20240619/ukraina-1953981513.html

Часть жителей Сум осталась без света

Часть жителей Сум осталась без света - РИА Новости, 19.06.2024

Часть жителей Сум осталась без света

Часть жителей украинского города Сумы осталась без электричества из-за аварии на электросетях, сообщает в среду оператор систем распределения электроэнергии... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T14:27

2024-06-19T14:27

2024-06-19T14:27

сумы

укрэнерго

в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155993/73/1559937323_364:534:1832:1360_1920x0_80_0_0_f909841a4641842073a28b8758199644.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Часть жителей украинского города Сумы осталась без электричества из-за аварии на электросетях, сообщает в среду оператор систем распределения электроэнергии "Сумыоблэнерго". "Из-за аварийной ситуации на сетях национальной энергокомпании "Укрэнерго" часть жителей Сумы временно без электроэнергии. Энергетики работают над решением проблемы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оператора. Утоняется, что в скором времени электроэнергию будут распределять по графикам почасовых отключений.

https://ria.ru/20240619/ukraina-1953901972.html

сумы

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сумы, укрэнерго, в мире, украина