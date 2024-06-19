https://ria.ru/20240619/ukraina-1953981513.html
Часть жителей Сум осталась без света
Часть жителей Сум осталась без света - РИА Новости, 19.06.2024
Часть жителей Сум осталась без света
Часть жителей украинского города Сумы осталась без электричества из-за аварии на электросетях, сообщает в среду оператор систем распределения электроэнергии... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T14:27
2024-06-19T14:27
2024-06-19T14:27
сумы
укрэнерго
в мире
украина
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Часть жителей украинского города Сумы осталась без электричества из-за аварии на электросетях, сообщает в среду оператор систем распределения электроэнергии "Сумыоблэнерго". "Из-за аварийной ситуации на сетях национальной энергокомпании "Укрэнерго" часть жителей Сумы временно без электроэнергии. Энергетики работают над решением проблемы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оператора. Утоняется, что в скором времени электроэнергию будут распределять по графикам почасовых отключений.
https://ria.ru/20240619/ukraina-1953901972.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумы, укрэнерго, в мире, украина
Сумы, Укрэнерго, В мире, Украина
Часть жителей Сум осталась без света
"Сумыоблэнерго": часть жителей Сум осталась без электричества из-за аварии