https://ria.ru/20240619/ukraina-1953901972.html
На Украине сообщили о повреждении объекта энергетики в центре страны
На Украине сообщили о повреждении объекта энергетики в центре страны - РИА Новости, 19.06.2024
На Украине сообщили о повреждении объекта энергетики в центре страны
Один из объектов энергетики, расположенный в центральной части Украины, подвергся ночным ударам, зафиксированы повреждения оборудования, сообщает в среду... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T11:17
2024-06-19T11:17
2024-06-19T11:18
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Один из объектов энергетики, расположенный в центральной части Украины, подвергся ночным ударам, зафиксированы повреждения оборудования, сообщает в среду Минэнерго страны в Telegram-канале. Утверждается, что российские силы "атаковали энергетический объект в центральном регионе". "Применяются ограничения электроснабжения потребителей", - говорится в сообщении министерства. Отмечается, что энергетики зафиксировали повреждения оборудования, на месте работают спасатели и полиция. По данным Минэнерго, во Львовской области на западе Украины в результате ночного удара повреждены воздушные линии электропередачи и электрическое оборудование. О каких объектах идет речь, не уточняется.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, львовская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Львовская область
На Украине сообщили о повреждении объекта энергетики в центре страны
Минэнерго Украины: в центре страны при ночных ударах поврежден объект энергетики