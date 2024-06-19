https://ria.ru/20240619/ukraina-1953901972.html

На Украине сообщили о повреждении объекта энергетики в центре страны

На Украине сообщили о повреждении объекта энергетики в центре страны - РИА Новости, 19.06.2024

На Украине сообщили о повреждении объекта энергетики в центре страны

Один из объектов энергетики, расположенный в центральной части Украины, подвергся ночным ударам, зафиксированы повреждения оборудования, сообщает в среду... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T11:17

2024-06-19T11:17

2024-06-19T11:18

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Один из объектов энергетики, расположенный в центральной части Украины, подвергся ночным ударам, зафиксированы повреждения оборудования, сообщает в среду Минэнерго страны в Telegram-канале. Утверждается, что российские силы "атаковали энергетический объект в центральном регионе". "Применяются ограничения электроснабжения потребителей", - говорится в сообщении министерства. Отмечается, что энергетики зафиксировали повреждения оборудования, на месте работают спасатели и полиция. По данным Минэнерго, во Львовской области на западе Украины в результате ночного удара повреждены воздушные линии электропередачи и электрическое оборудование. О каких объектах идет речь, не уточняется.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, львовская область