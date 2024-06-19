В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти сообщили о воздушной тревоге в пяти областях
© AP Photo / Francisco SecoЛюди толпятся на станции метро в Харькове
© AP Photo / Francisco Seco
Люди толпятся на станции метро в Харькове. Архивное фото
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Черкасской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога в Харьковской области прозвучала в 09.30 мск. В 09.54 тревога распространилась на остальные указанные регионы.
Ранее в среду тревога звучала в ряде регионов, спустя время ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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