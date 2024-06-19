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Украинские СМИ рассказали о расходах бюджета на ВСУ - РИА Новости, 19.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:11 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/ukraina-1953840481.html
Украинские СМИ рассказали о расходах бюджета на ВСУ
Украинские СМИ рассказали о расходах бюджета на ВСУ - РИА Новости, 19.06.2024
Украинские СМИ рассказали о расходах бюджета на ВСУ
Расходы государственного бюджета с начала года составили около 1 257,9 миллиарда гривен (почти 31 миллиард долларов), из общего фонда 39% потратили на выплату... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T02:11
2024-06-19T02:11
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Расходы государственного бюджета с начала года составили около 1 257,9 миллиарда гривен (почти 31 миллиард долларов), из общего фонда 39% потратили на выплату заработных плат и содержание военнослужащих, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "В целом за январь-май этого года сумма кассовых расходов общего фонда составляет 1 257,9 миллиарда гривен (почти 31 миллиард долларов). Наибольшую сумму расходов – 39% всех денег с начала года – направили на оплату труда с соответствующими налоговыми вычетами. Эта статья расходов составила 494 миллиарда гривен (более 12 миллиардов долларов). В этой сумме также денежные средства на денежное содержание военнослужащих, которое составляет 377,2 миллиарда гривен (9,2 миллиона долларов)", - сообщает издание со ссылкой на данные кабмина Украины. Пятую часть бюджетных расходов направили на социальное обеспечение, отмечает издание. В частности на выплаты пенсий, пособий и стипендий, что составило 236,6 миллиарда гривен (5,8 миллиарда долларов). На поддержку ВСУ. на приобретение военной техники и вооружений, было потрачено 101,3 миллиарда гривен (2,5 миллиарда долларов).
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украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинские СМИ рассказали о расходах бюджета на ВСУ

"Зеркало недели": 39% бюджета Украины с начала года ушло на содержание военных

© AP Photo / Shandyba MykytaВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Расходы государственного бюджета с начала года составили около 1 257,9 миллиарда гривен (почти 31 миллиард долларов), из общего фонда 39% потратили на выплату заработных плат и содержание военнослужащих, сообщает украинское издание "Зеркало недели".
"В целом за январь-май этого года сумма кассовых расходов общего фонда составляет 1 257,9 миллиарда гривен (почти 31 миллиард долларов). Наибольшую сумму расходов – 39% всех денег с начала года – направили на оплату труда с соответствующими налоговыми вычетами. Эта статья расходов составила 494 миллиарда гривен (более 12 миллиардов долларов). В этой сумме также денежные средства на денежное содержание военнослужащих, которое составляет 377,2 миллиарда гривен (9,2 миллиона долларов)", - сообщает издание со ссылкой на данные кабмина Украины.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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Пятую часть бюджетных расходов направили на социальное обеспечение, отмечает издание. В частности на выплаты пенсий, пособий и стипендий, что составило 236,6 миллиарда гривен (5,8 миллиарда долларов). На поддержку ВСУ. на приобретение военной техники и вооружений, было потрачено 101,3 миллиарда гривен (2,5 миллиарда долларов).
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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