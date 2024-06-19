https://ria.ru/20240619/ukraina-1953840481.html

Украинские СМИ рассказали о расходах бюджета на ВСУ

Украинские СМИ рассказали о расходах бюджета на ВСУ - РИА Новости, 19.06.2024

Украинские СМИ рассказали о расходах бюджета на ВСУ

Расходы государственного бюджета с начала года составили около 1 257,9 миллиарда гривен (почти 31 миллиард долларов), из общего фонда 39% потратили на выплату... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T02:11

2024-06-19T02:11

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Расходы государственного бюджета с начала года составили около 1 257,9 миллиарда гривен (почти 31 миллиард долларов), из общего фонда 39% потратили на выплату заработных плат и содержание военнослужащих, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "В целом за январь-май этого года сумма кассовых расходов общего фонда составляет 1 257,9 миллиарда гривен (почти 31 миллиард долларов). Наибольшую сумму расходов – 39% всех денег с начала года – направили на оплату труда с соответствующими налоговыми вычетами. Эта статья расходов составила 494 миллиарда гривен (более 12 миллиардов долларов). В этой сумме также денежные средства на денежное содержание военнослужащих, которое составляет 377,2 миллиарда гривен (9,2 миллиона долларов)", - сообщает издание со ссылкой на данные кабмина Украины. Пятую часть бюджетных расходов направили на социальное обеспечение, отмечает издание. В частности на выплаты пенсий, пособий и стипендий, что составило 236,6 миллиарда гривен (5,8 миллиарда долларов). На поддержку ВСУ. на приобретение военной техники и вооружений, было потрачено 101,3 миллиарда гривен (2,5 миллиарда долларов).

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украина, вооруженные силы украины, в мире