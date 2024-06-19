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Небензя призвал Запад последовать предложению Путина по Украине - РИА Новости, 19.06.2024
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00:06 19.06.2024 (обновлено: 02:40 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/ukraina-1953834106.html
Небензя призвал Запад последовать предложению Путина по Украине
Небензя призвал Запад последовать предложению Путина по Украине - РИА Новости, 19.06.2024
Небензя призвал Запад последовать предложению Путина по Украине
РФ, "пока не поздно", призывает западные страны последовать мирному предложению России по урегулированию украинского кризиса, заявил постпред РФ при ООН Василий РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T00:06
2024-06-19T02:40
в мире
россия
украина
киев
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ООН, 18 июн – РИА Новости. РФ, "пока не поздно", призывает западные страны последовать мирному предложению России по урегулированию украинского кризиса, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Российское предложение нацелено не на заморозку конфликта, а на его реальное завершение. Это позволит перевернуть эту трагическую страницу в истории и постепенно, шаг за шагом, восстанавливать отношения доверия и добрососедства между Россией и Украиной и в целом Европой. Но для этого необходимы кардинальные изменения вектора мышления западных политических элит, их принципиальный отказ от использования украинского проекта против России, отказ НАТО от агрессивной милитаристской политики, возвращение к нормального обстоятельному диалогу по всему комплексу глобальной безопасности при обязательном учете интересов всех государств-членов. Это единственный путь, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Призываем ему последовать, пока не поздно", – сказал Небензя на заседании СБ ООН. Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, василий небензя, владимир зеленский, оон, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Василий Небензя, Владимир Зеленский, ООН, НАТО
Небензя призвал Запад последовать предложению Путина по Украине

Небензя призвал Запад последовать предложению России по Украине, пока не поздно

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 18 июн – РИА Новости. РФ, "пока не поздно", призывает западные страны последовать мирному предложению России по урегулированию украинского кризиса, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Российское предложение нацелено не на заморозку конфликта, а на его реальное завершение. Это позволит перевернуть эту трагическую страницу в истории и постепенно, шаг за шагом, восстанавливать отношения доверия и добрососедства между Россией и Украиной и в целом Европой. Но для этого необходимы кардинальные изменения вектора мышления западных политических элит, их принципиальный отказ от использования украинского проекта против России, отказ НАТО от агрессивной милитаристской политики, возвращение к нормального обстоятельному диалогу по всему комплексу глобальной безопасности при обязательном учете интересов всех государств-членов. Это единственный путь, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Призываем ему последовать, пока не поздно", – сказал Небензя на заседании СБ ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
НАТО оставила Украину без главного
17 июня, 08:00
Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Россия меняет мировую политическую систему
15 июня, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинВасилий НебензяВладимир ЗеленскийООННАТО
 
 
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