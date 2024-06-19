https://ria.ru/20240619/ukraina-1953766215.html
"Заставят извиняться". Зеленский планирует новые опыты над населением
"Заставят извиняться". Зеленский планирует новые опыты над населением - РИА Новости, 19.06.2024
"Заставят извиняться". Зеленский планирует новые опыты над населением
Киев продолжает давить на русскоязычных. Организуют провокации, ужесточают законы. Постоянно что-то придумывают. О том, как издеваются над людьми, — в материале РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T08:00
2024-06-19T08:00
2024-06-19T11:34
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тарас креминь
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вооруженные силы украины
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политика
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Виктор Жданов. Киев продолжает давить на русскоязычных. Организуют провокации, ужесточают законы. Постоянно что-то придумывают. О том, как издеваются над людьми, — в материале РИА Новости.Все по плануВ Одессе организатор бизнес-мероприятия Виталий Ступаенко открыл собрание на русском. Один из участников — Олег Филишин последовал его примеру, хотя презентация была на украинском. "Я не понимаю москальский", — возмутилась присутствовавшая там местная блогерша Юлия Карабаджак."Если вы не понимаете, то я не держу вас здесь", — ответил ей спикер. В зале раздались аплодисменты. В итоге провокаторшу выпроводили. Но на этом история не закончилась.На инцидент обратила внимание представительница Уполномоченного по защите государственного языка Ярослава Витко-Присяжнюк. Она пообещала "принять меры". Языковой омбудсмен Тарас Креминь пригрозил "жесткой реакцией".В итоге Ступаенко записал извинения на камеру. "Я как организатор должен отвечать за такие вопросы", — сказал он в присутствии крупного мужчины с бородой. Тот, в свою очередь, призвал не нарушать языковой закон, чтобы потом "не пришлось просить прощения".Как пишут местные СМИ, теперь организаторы публичных мероприятий в других городах призадумаются.Язык не для всехВласти признают: ситуация сложная. Вопреки пропаганде многие не хотят отказываться от использования русского языка. Мэр Харькова Игорь Терехов, который сам лишь относительно недавно перешел на украинский, сообщил эстонским журналистам: в повседневной жизни харьковчане до сих пор не пользуются "мовой".В основном в ходу суржик, то есть смесь русского и украинского. "Мы в быту общались и сейчас общаемся на слобожанском языке", — пояснил мэр.По прошлогодним данным, на "мове" в украинских детских садах воспитывались 927 144 дошкольника — 99%. В Закарпатской области десять процентов детей обучались на венгерском, а в Черновицкой — 12% на румынском. В то же время в 33,9% семей могут говорить по-русски.Согласно опросу общественной организации "Спильномова", проведенному в шести киевских детсадах, только 15% детей активно используют украинский, 20% даже не понимают его, а 65% часто прибегают к русскому.В трех школах Харьковской и Днепропетровской областей до сих пор сохранился русский язык. Это 45 классов, 768 учеников.Английский вместо русскогоВ первых числа июня Верховная рада приняла во втором чтении законопроект о дошкольном образовании. В детских садах разрешаются все языки коренных народов или национальных меньшинств, за исключением русского."Налоги можешь платить на любом языке. Защищать Родину — на любом. И в детском садике малыш тоже может учиться на любом. Кроме русского. Ну нет, этот милый деревенский расизм без меня", — прокомментировал документ нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский.Языковой контроль ужесточат и в медиа. С 17 июля не на украинском допустимо не больше десяти процентов хронометража программы, на русском возможны "небольшие фразы участников эфира". А ведущим — ни слова "на языке агрессора".Все выступления, интервью, комментарии и отдельные реплики должны переводиться на украинский. По мнению Креминя, это поможет покончить с двуязычием.Зато по инициативе Зеленского парламент провозгласил "языком международного общения" английский. Теперь все обязаны его учить. Иначе не занять многие должности в органах власти и местного самоуправления, учреждениях образования, культуры, транспорта, здравоохранения, а также в полиции и ВСУ.В детских садах английский вводят с 2026-го. "Это реальный шанс стать частью мировой цивилизации", — уверен спикер Рады Руслан Стефанчук.Ну а права как минимум трети населения, считающего русский родным языком, никого на "цивилизованном Западе" и тем более в Киеве не интересуют.
https://ria.ru/20240615/ukraina-1952973388.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесса, харьков, тарас креминь, верховная рада украины, вооруженные силы украины, владимир зеленский, политика
Одесса, Харьков, Тарас Креминь, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Политика
"Заставят извиняться". Зеленский планирует новые опыты над населением
Верховная рада не разрешила обучение на русском в детских садах
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Виктор Жданов. Киев продолжает давить на русскоязычных. Организуют провокации, ужесточают законы. Постоянно что-то придумывают. О том, как издеваются над людьми, — в материале РИА Новости.
В Одессе
организатор бизнес-мероприятия Виталий Ступаенко открыл собрание на русском. Один из участников — Олег Филишин последовал его примеру, хотя презентация была на украинском. "Я не понимаю москальский", — возмутилась присутствовавшая там местная блогерша Юлия Карабаджак.
"Если вы не понимаете, то я не держу вас здесь", — ответил ей спикер. В зале раздались аплодисменты. В итоге провокаторшу выпроводили. Но на этом история не закончилась.
На инцидент обратила внимание представительница Уполномоченного по защите государственного языка Ярослава Витко-Присяжнюк. Она пообещала "принять меры". Языковой омбудсмен Тарас Креминь пригрозил
"жесткой реакцией".
В итоге Ступаенко записал извинения на камеру. "Я как организатор должен отвечать за такие вопросы", — сказал
он в присутствии крупного мужчины с бородой. Тот, в свою очередь, призвал не нарушать языковой закон, чтобы потом "не пришлось просить прощения".
Как пишут местные СМИ
, теперь организаторы публичных мероприятий в других городах призадумаются.
Власти признают: ситуация сложная. Вопреки пропаганде многие не хотят отказываться от использования русского языка. Мэр Харькова Игорь Терехов, который сам лишь относительно недавно перешел на украинский, сообщил
эстонским журналистам: в повседневной жизни харьковчане до сих пор не пользуются "мовой".
В основном в ходу суржик, то есть смесь русского и украинского. "Мы в быту общались и сейчас общаемся на слобожанском языке", — пояснил мэр.
По прошлогодним данным, на "мове" в украинских детских садах воспитывались 927 144 дошкольника — 99%. В Закарпатской области десять процентов детей обучались на венгерском, а в Черновицкой — 12% на румынском. В то же время в 33,9% семей могут говорить по-русски.
Согласно опросу общественной организации "Спильномова", проведенному в шести киевских детсадах, только 15% детей активно используют украинский, 20% даже не понимают его, а 65% часто прибегают к русскому.
В трех школах Харьковской и Днепропетровской областей до сих пор сохранился русский язык. Это 45 классов, 768 учеников.
Английский вместо русского
В первых числа июня Верховная рада приняла
во втором чтении законопроект о дошкольном образовании. В детских садах разрешаются все языки коренных народов или национальных меньшинств, за исключением русского.
"Налоги можешь платить на любом языке. Защищать Родину — на любом. И в детском садике малыш тоже может учиться на любом. Кроме русского. Ну нет, этот милый деревенский расизм без меня", — прокомментировал
документ нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский.
Языковой контроль ужесточат
и в медиа. С 17 июля не на украинском допустимо не больше десяти процентов хронометража программы, на русском возможны "небольшие фразы участников эфира". А ведущим — ни слова "на языке агрессора".
Все выступления, интервью, комментарии и отдельные реплики должны переводиться на украинский. По мнению Креминя, это поможет покончить с двуязычием.
Зато по инициативе Зеленского парламент провозгласил "языком международного общения" английский. Теперь все обязаны его учить. Иначе не занять многие должности в органах власти и местного самоуправления, учреждениях образования, культуры, транспорта, здравоохранения, а также в полиции и ВСУ.
В детских садах английский вводят с 2026-го. "Это реальный шанс стать частью мировой цивилизации", — уверен
спикер Рады Руслан Стефанчук.
Ну а права как минимум трети
населения, считающего русский родным языком, никого на "цивилизованном Западе" и тем более в Киеве не интересуют.