https://ria.ru/20240619/ukraina-1953766215.html

"Заставят извиняться". Зеленский планирует новые опыты над населением

"Заставят извиняться". Зеленский планирует новые опыты над населением - РИА Новости, 19.06.2024

"Заставят извиняться". Зеленский планирует новые опыты над населением

Киев продолжает давить на русскоязычных. Организуют провокации, ужесточают законы. Постоянно что-то придумывают. О том, как издеваются над людьми, — в материале РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T08:00

2024-06-19T08:00

2024-06-19T11:34

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости, Виктор Жданов. Киев продолжает давить на русскоязычных. Организуют провокации, ужесточают законы. Постоянно что-то придумывают. О том, как издеваются над людьми, — в материале РИА Новости.Все по плануВ Одессе организатор бизнес-мероприятия Виталий Ступаенко открыл собрание на русском. Один из участников — Олег Филишин последовал его примеру, хотя презентация была на украинском. "Я не понимаю москальский", — возмутилась присутствовавшая там местная блогерша Юлия Карабаджак."Если вы не понимаете, то я не держу вас здесь", — ответил ей спикер. В зале раздались аплодисменты. В итоге провокаторшу выпроводили. Но на этом история не закончилась.На инцидент обратила внимание представительница Уполномоченного по защите государственного языка Ярослава Витко-Присяжнюк. Она пообещала "принять меры". Языковой омбудсмен Тарас Креминь пригрозил "жесткой реакцией".В итоге Ступаенко записал извинения на камеру. "Я как организатор должен отвечать за такие вопросы", — сказал он в присутствии крупного мужчины с бородой. Тот, в свою очередь, призвал не нарушать языковой закон, чтобы потом "не пришлось просить прощения".Как пишут местные СМИ, теперь организаторы публичных мероприятий в других городах призадумаются.Язык не для всехВласти признают: ситуация сложная. Вопреки пропаганде многие не хотят отказываться от использования русского языка. Мэр Харькова Игорь Терехов, который сам лишь относительно недавно перешел на украинский, сообщил эстонским журналистам: в повседневной жизни харьковчане до сих пор не пользуются "мовой".В основном в ходу суржик, то есть смесь русского и украинского. "Мы в быту общались и сейчас общаемся на слобожанском языке", — пояснил мэр.По прошлогодним данным, на "мове" в украинских детских садах воспитывались 927 144 дошкольника — 99%. В Закарпатской области десять процентов детей обучались на венгерском, а в Черновицкой — 12% на румынском. В то же время в 33,9% семей могут говорить по-русски.Согласно опросу общественной организации "Спильномова", проведенному в шести киевских детсадах, только 15% детей активно используют украинский, 20% даже не понимают его, а 65% часто прибегают к русскому.В трех школах Харьковской и Днепропетровской областей до сих пор сохранился русский язык. Это 45 классов, 768 учеников.Английский вместо русскогоВ первых числа июня Верховная рада приняла во втором чтении законопроект о дошкольном образовании. В детских садах разрешаются все языки коренных народов или национальных меньшинств, за исключением русского."Налоги можешь платить на любом языке. Защищать Родину — на любом. И в детском садике малыш тоже может учиться на любом. Кроме русского. Ну нет, этот милый деревенский расизм без меня", — прокомментировал документ нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский.Языковой контроль ужесточат и в медиа. С 17 июля не на украинском допустимо не больше десяти процентов хронометража программы, на русском возможны "небольшие фразы участников эфира". А ведущим — ни слова "на языке агрессора".Все выступления, интервью, комментарии и отдельные реплики должны переводиться на украинский. По мнению Креминя, это поможет покончить с двуязычием.Зато по инициативе Зеленского парламент провозгласил "языком международного общения" английский. Теперь все обязаны его учить. Иначе не занять многие должности в органах власти и местного самоуправления, учреждениях образования, культуры, транспорта, здравоохранения, а также в полиции и ВСУ.В детских садах английский вводят с 2026-го. "Это реальный шанс стать частью мировой цивилизации", — уверен спикер Рады Руслан Стефанчук.Ну а права как минимум трети населения, считающего русский родным языком, никого на "цивилизованном Западе" и тем более в Киеве не интересуют.

https://ria.ru/20240615/ukraina-1952973388.html

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одесса, харьков, тарас креминь, верховная рада украины, вооруженные силы украины, владимир зеленский, политика