https://ria.ru/20240619/uganda-1954122536.html
СМИ: в Уганде в ДТП погибли по меньшей мере 15 человек
СМИ: в Уганде в ДТП погибли по меньшей мере 15 человек - РИА Новости, 19.06.2024
СМИ: в Уганде в ДТП погибли по меньшей мере 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли в Уганде после того, как грузовик, в котором они ехали, перевернулся, сообщило местное издание Monitor со ссылкой на полицию. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T23:46
2024-06-19T23:46
2024-06-19T23:46
в мире
уганда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19077/28/190772839_0:53:1025:629_1920x0_80_0_0_7c74e6c7334baabd7be591d2dd6ea96b.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли в Уганде после того, как грузовик, в котором они ехали, перевернулся, сообщило местное издание Monitor со ссылкой на полицию. Происшествие произошло в деревне Намильянго Центральной области около 13.30 (совпадает с мск). "Водитель, который не был опознан, на склоне потерял контроль над транспортным средством, из-за чего оно перевернулось, что повлекло за собой смерть 15 человек, 11 из которых скончались на месте. Остальные четверо скончались в больнице", - заявил представитель полиции. Глава местного торгового союза Фрэнк Муйимбва сообщил, что в грузовике ехали 55 рыночных торговцев.
https://ria.ru/20230918/yuar-1896874193.html
https://ria.ru/20240526/turtsiya-1948492083.html
уганда
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19077/28/190772839_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_11b643d51641f1f4b7b3e87d3db4ab59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, уганда
СМИ: в Уганде в ДТП погибли по меньшей мере 15 человек
Monitor: в Уганде в ДТП с грузовиком погибли по меньшей мере 15 человек