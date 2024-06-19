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СМИ: в Уганде в ДТП погибли по меньшей мере 15 человек - РИА Новости, 19.06.2024
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23:46 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/uganda-1954122536.html
СМИ: в Уганде в ДТП погибли по меньшей мере 15 человек
СМИ: в Уганде в ДТП погибли по меньшей мере 15 человек - РИА Новости, 19.06.2024
СМИ: в Уганде в ДТП погибли по меньшей мере 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли в Уганде после того, как грузовик, в котором они ехали, перевернулся, сообщило местное издание Monitor со ссылкой на полицию. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T23:46
2024-06-19T23:46
в мире
уганда
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли в Уганде после того, как грузовик, в котором они ехали, перевернулся, сообщило местное издание Monitor со ссылкой на полицию. Происшествие произошло в деревне Намильянго Центральной области около 13.30 (совпадает с мск). "Водитель, который не был опознан, на склоне потерял контроль над транспортным средством, из-за чего оно перевернулось, что повлекло за собой смерть 15 человек, 11 из которых скончались на месте. Остальные четверо скончались в больнице", - заявил представитель полиции. Глава местного торгового союза Фрэнк Муйимбва сообщил, что в грузовике ехали 55 рыночных торговцев.
https://ria.ru/20230918/yuar-1896874193.html
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в мире, уганда
В мире, Уганда
СМИ: в Уганде в ДТП погибли по меньшей мере 15 человек

Monitor: в Уганде в ДТП с грузовиком погибли по меньшей мере 15 человек

© Flickr / andy_carterПолиция в Африке
Полиция в Африке - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Flickr / andy_carter
Полиция в Африке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли в Уганде после того, как грузовик, в котором они ехали, перевернулся, сообщило местное издание Monitor со ссылкой на полицию.
Происшествие произошло в деревне Намильянго Центральной области около 13.30 (совпадает с мск).
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"Водитель, который не был опознан, на склоне потерял контроль над транспортным средством, из-за чего оно перевернулось, что повлекло за собой смерть 15 человек, 11 из которых скончались на месте. Остальные четверо скончались в больнице", - заявил представитель полиции.
Глава местного торгового союза Фрэнк Муйимбва сообщил, что в грузовике ехали 55 рыночных торговцев.
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