https://ria.ru/20240619/uganda-1954122536.html

СМИ: в Уганде в ДТП погибли по меньшей мере 15 человек

СМИ: в Уганде в ДТП погибли по меньшей мере 15 человек - РИА Новости, 19.06.2024

СМИ: в Уганде в ДТП погибли по меньшей мере 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли в Уганде после того, как грузовик, в котором они ехали, перевернулся, сообщило местное издание Monitor со ссылкой на полицию. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T23:46

2024-06-19T23:46

2024-06-19T23:46

в мире

уганда

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли в Уганде после того, как грузовик, в котором они ехали, перевернулся, сообщило местное издание Monitor со ссылкой на полицию. Происшествие произошло в деревне Намильянго Центральной области около 13.30 (совпадает с мск). "Водитель, который не был опознан, на склоне потерял контроль над транспортным средством, из-за чего оно перевернулось, что повлекло за собой смерть 15 человек, 11 из которых скончались на месте. Остальные четверо скончались в больнице", - заявил представитель полиции. Глава местного торгового союза Фрэнк Муйимбва сообщил, что в грузовике ехали 55 рыночных торговцев.

https://ria.ru/20230918/yuar-1896874193.html

https://ria.ru/20240526/turtsiya-1948492083.html

уганда

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в мире, уганда