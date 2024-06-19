https://ria.ru/20240619/ubiystvo-1953950331.html

Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Кузбассе

Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Кузбассе - РИА Новости, 19.06.2024

Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Кузбассе

Житель Кемеровской области, задержанный по делу об убийстве 12-летней школьницы в городе Топки, уходил воевать на СВО из колонии и побывал в плену, сообщил РИА... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:19

2024-06-19T13:19

2024-06-19T13:23

происшествия

кемеровская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 19 июн – РИА Новости. Житель Кемеровской области, задержанный по делу об убийстве 12-летней школьницы в городе Топки, уходил воевать на СВО из колонии и побывал в плену, сообщил РИА Новости информированный источник. Девочка пропала 18 июня в городе Топки, на следующий день ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в колодце рядом с заброшенным зданием. За причастность к преступлению задержан 49-летний местный житель, который, как сообщало региональное управление СК РФ, был судим за убийство. "Он был в колонии, ушел в зону СВО, потом попал в плен, вернулся (в воинскую часть – ред.) по обмену", – сказал источник. Собеседник агентства не уточнил, как подозреваемый попал в Топки. "Может, дезертировал из части, может, в отпуск пришел", – добавил он.

https://ria.ru/20230706/kriminal-1882406210.html

кемеровская область

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)