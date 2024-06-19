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Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Кузбассе - РИА Новости, 19.06.2024
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13:19 19.06.2024 (обновлено: 13:23 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/ubiystvo-1953950331.html
Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Кузбассе
Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Кузбассе - РИА Новости, 19.06.2024
Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Кузбассе
Житель Кемеровской области, задержанный по делу об убийстве 12-летней школьницы в городе Топки, уходил воевать на СВО из колонии и побывал в плену, сообщил РИА... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:19
2024-06-19T13:23
происшествия
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 19 июн – РИА Новости. Житель Кемеровской области, задержанный по делу об убийстве 12-летней школьницы в городе Топки, уходил воевать на СВО из колонии и побывал в плену, сообщил РИА Новости информированный источник. Девочка пропала 18 июня в городе Топки, на следующий день ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в колодце рядом с заброшенным зданием. За причастность к преступлению задержан 49-летний местный житель, который, как сообщало региональное управление СК РФ, был судим за убийство. "Он был в колонии, ушел в зону СВО, потом попал в плен, вернулся (в воинскую часть – ред.) по обмену", – сказал источник. Собеседник агентства не уточнил, как подозреваемый попал в Топки. "Может, дезертировал из части, может, в отпуск пришел", – добавил он.
https://ria.ru/20230706/kriminal-1882406210.html
кемеровская область
россия
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происшествия, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Кузбассе

Подозреваемый в убийстве девочки в Кузбассе был ранее судим и участвовал в СВО

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 19 июн – РИА Новости. Житель Кемеровской области, задержанный по делу об убийстве 12-летней школьницы в городе Топки, уходил воевать на СВО из колонии и побывал в плену, сообщил РИА Новости информированный источник.
Девочка пропала 18 июня в городе Топки, на следующий день ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в колодце рядом с заброшенным зданием. За причастность к преступлению задержан 49-летний местный житель, который, как сообщало региональное управление СК РФ, был судим за убийство.
"Он был в колонии, ушел в зону СВО, потом попал в плен, вернулся (в воинскую часть – ред.) по обмену", – сказал источник.
Собеседник агентства не уточнил, как подозреваемый попал в Топки. "Может, дезертировал из части, может, в отпуск пришел", – добавил он.
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ПроисшествияКемеровская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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