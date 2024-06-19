https://ria.ru/20240619/turizm-1954123539.html

Кондратьев: закон о фермерах даст импульс развитию сельского туризма Кубани

Кондратьев: закон о фермерах даст импульс развитию сельского туризма Кубани - РИА Новости, 19.06.2024

Кондратьев: закон о фермерах даст импульс развитию сельского туризма Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил журналистам, что новый закон о праве фермеров оказывать услуги в сфере сельского туризма придаст... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T23:59

2024-06-19T23:59

2024-06-19T23:59

краснодарский край

краснодарский край

россия

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 19 июн — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил журналистам, что новый закон о праве фермеров оказывать услуги в сфере сельского туризма придаст импульс развитию сельского туризма и сопутствующим отраслям экономики на Кубани. В среду Совет Федерации одобрил закон, который дает право производителям сельхозтоваров оказывать услуги в сфере сельского туризма. "Новый закон придаст импульс развитию сельского туризма на Кубани и сопутствующим отраслям экономики… Это сделает сельский отдых более комфортным и многодневным. Гости края смогут полноценно погрузиться в содержание работы наших аграриев. Для Кубани это важный закон. Сельский туризм сегодня активно развивается, фермеры предлагают все больше маршрутов и локаций", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Закон также устанавливает унифицированное понятие "устойчивое развитие сельских территорий". Под ним понимается стабильное социально-экономическое развитие, увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности сельского хозяйства, рациональное использование и охрана земель, достижение полной занятости сельского населения и др. Согласно закону, аграрии могут заниматься деятельностью, не связанной с сельскохозяйственным производством, но обеспечивающей устойчивое развитие сельских территорий, в том числе оказывать услуги в сфере сельского туризма. Для этого разрешается временно размещать туристов в жилых домах, входящих в состав имущества фермерского хозяйства. Речь идет о небольших гостевых домах, где раньше официально не разрешалось размещать путешественников, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240618/kompleks-1953784182.html

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краснодарский край, россия, вениамин кондратьев