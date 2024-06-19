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Кондратьев: закон о фермерах даст импульс развитию сельского туризма Кубани - РИА Новости, 19.06.2024
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Краснодарский край
 
23:59 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/turizm-1954123539.html
Кондратьев: закон о фермерах даст импульс развитию сельского туризма Кубани
Кондратьев: закон о фермерах даст импульс развитию сельского туризма Кубани - РИА Новости, 19.06.2024
Кондратьев: закон о фермерах даст импульс развитию сельского туризма Кубани
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил журналистам, что новый закон о праве фермеров оказывать услуги в сфере сельского туризма придаст... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T23:59
2024-06-19T23:59
краснодарский край
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 19 июн — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил журналистам, что новый закон о праве фермеров оказывать услуги в сфере сельского туризма придаст импульс развитию сельского туризма и сопутствующим отраслям экономики на Кубани. В среду Совет Федерации одобрил закон, который дает право производителям сельхозтоваров оказывать услуги в сфере сельского туризма. "Новый закон придаст импульс развитию сельского туризма на Кубани и сопутствующим отраслям экономики… Это сделает сельский отдых более комфортным и многодневным. Гости края смогут полноценно погрузиться в содержание работы наших аграриев. Для Кубани это важный закон. Сельский туризм сегодня активно развивается, фермеры предлагают все больше маршрутов и локаций", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Закон также устанавливает унифицированное понятие "устойчивое развитие сельских территорий". Под ним понимается стабильное социально-экономическое развитие, увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности сельского хозяйства, рациональное использование и охрана земель, достижение полной занятости сельского населения и др. Согласно закону, аграрии могут заниматься деятельностью, не связанной с сельскохозяйственным производством, но обеспечивающей устойчивое развитие сельских территорий, в том числе оказывать услуги в сфере сельского туризма. Для этого разрешается временно размещать туристов в жилых домах, входящих в состав имущества фермерского хозяйства. Речь идет о небольших гостевых домах, где раньше официально не разрешалось размещать путешественников, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин.
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краснодарский край, россия, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Россия, Вениамин Кондратьев

Кондратьев: закон о фермерах даст импульс развитию сельского туризма Кубани

© POOL | Перейти в медиабанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© POOL
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 19 июн — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил журналистам, что новый закон о праве фермеров оказывать услуги в сфере сельского туризма придаст импульс развитию сельского туризма и сопутствующим отраслям экономики на Кубани.
В среду Совет Федерации одобрил закон, который дает право производителям сельхозтоваров оказывать услуги в сфере сельского туризма.
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На Кубани появится крупнейший комплекс по сжижению природного газа
18 июня, 18:59
"Новый закон придаст импульс развитию сельского туризма на Кубани и сопутствующим отраслям экономики… Это сделает сельский отдых более комфортным и многодневным. Гости края смогут полноценно погрузиться в содержание работы наших аграриев. Для Кубани это важный закон. Сельский туризм сегодня активно развивается, фермеры предлагают все больше маршрутов и локаций", - передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Закон также устанавливает унифицированное понятие "устойчивое развитие сельских территорий". Под ним понимается стабильное социально-экономическое развитие, увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности сельского хозяйства, рациональное использование и охрана земель, достижение полной занятости сельского населения и др.
Согласно закону, аграрии могут заниматься деятельностью, не связанной с сельскохозяйственным производством, но обеспечивающей устойчивое развитие сельских территорий, в том числе оказывать услуги в сфере сельского туризма.
Для этого разрешается временно размещать туристов в жилых домах, входящих в состав имущества фермерского хозяйства. Речь идет о небольших гостевых домах, где раньше официально не разрешалось размещать путешественников, пояснял ранее премьер-министр России Михаил Мишустин.
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18 июня, 12:48
 
Краснодарский крайКраснодарский крайРоссияВениамин Кондратьев
 
 
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