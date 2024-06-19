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В КНДР рассказали о важности дружественных отношений с Россией

В КНДР рассказали о важности дружественных отношений с Россией - РИА Новости, 19.06.2024

В КНДР рассказали о важности дружественных отношений с Россией

Поддержание дружественных отношений между Северной Кореей и Россией важно для стимулирования строительства многополярного мира, говорится в статье Центрального... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T01:49

2024-06-19T01:49

2024-06-19T01:49

россия

пхеньян

владимир путин

ким чен ын

юрий ушаков

кндр (северная корея)

в мире

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Поддержание дружественных отношений между Северной Кореей и Россией важно для стимулирования строительства многополярного мира, говорится в статье Центрального телеграфного агентства Кореи по итогам первого дня государственного визита президента РФ Владимира Путина в КНДР. "Дружественные отношения между Корейской Народно-Демократической Республикой и Российской Федерацией играют роль мощной стратегической цитадели и локомотива в защите международной справедливости, мира и безопасности, в стимулировании строительства нового многополярного мира. В такой важный период в Пхеньяне состоялась очередная историческая встреча высших лидеров двух стран, еще раз ярко свидетельствуя о непобедимости и прочности корейско-российской дружбы и солидарности", - говорится в статье. Агентство называет нынешний визит Путина в КНДР "исторической встречей, имеющей особое значение во всестороннем расцвете корейско-российской дружбы". ЦТАК отмечает, что посещение Пхеньяна российским президентом является важным шагом, стимулирующим "стратегическое и устремленное в будущее" развитие российско-корейских отношений, а также способствует строительству мощных держав, что соответствует чаяниям народов обеих стран. Исторический визит Владимир Путин 18-19 июня посещает Северную Корею с дружественным государственным визитом. Визит проходит по приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына, который уже дважды посещал Россию в 2019 и 2023 годах. Путин последний раз был в Пхеньяне в июле 2000 года, это был рабочий, но первый в истории визит высшего руководителя российского государства со времен основания КНДР. Тогда стороны провели обстоятельные переговоры и приняли совместную декларацию, в которой выразили готовность незамедлительно вступить в контакт друг с другом в случае возникновения опасности агрессии или ситуации, угрожающей миру и безопасности. В ходе нынешнего визита Путина ожидается подписание договора о всеобъемлющем партнерстве, который, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, наметит перспективы дальнейшего сотрудничества России и КНДР во всех сферах, включая вопросы безопасности, и будет учитывать последние изменения в международной политической и экономической ситуации. Новый документ призван заменить основополагающий договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года, который пришел на смену договору о дружбе и взаимопомощи 1961 года. В ходе переговоров, которые будут предшествовать заключению документа, стороны обсудят также перспективы двустороннего взаимодействия в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и межрегиональных связях. Программа государственного визита Путина включает в себя церемонию официальной встречи с почетным караулом, российско-корейские переговоры с продолжительным общением лидеров один на один и подписанием совместных документов. По итогам переговоров Путин и Ким Чен Ын выступят с заявлением, прогуляются вместе по резиденции, посетят вечером торжественный концерт и государственный прием от имени северокорейского лидера. Кроме того, состоится возложение венка к монументу, посвященном вкладу советской армии и народа в освобождение Кореи от японских империалистов, а по пути обратно в аэропорт руководители России и КНДР также совместно посетят пхеньянский храм Живоначальной Троицы.

https://ria.ru/20240618/kndr-1953497198.html

россия

пхеньян

кндр (северная корея)

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россия, пхеньян, владимир путин, ким чен ын, юрий ушаков, кндр (северная корея), в мире