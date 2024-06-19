https://ria.ru/20240619/tsitsagi-1954121794.html

Прощание с погибшим при атаке ВСУ военкором Цицаги пройдет 22 июня в Москве

Прощание с погибшим при атаке ВСУ военкором Цицаги пройдет 22 июня в Москве - РИА Новости, 19.06.2024

Прощание с погибшим при атаке ВСУ военкором Цицаги пройдет 22 июня в Москве

Церемония прощания с военным фотокорреспондентом News.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром, состоится 22 июня в 10.00 в Москве, сообщается в... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T23:39

2024-06-19T23:39

2024-06-19T23:39

москва

россия

вооруженные силы украины

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/10/1953208873_0:30:1692:981_1920x0_80_0_0_575f203dfcf80c43874d8fec093fdf83.jpg

МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Церемония прощания с военным фотокорреспондентом News.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром, состоится 22 июня в 10.00 в Москве, сообщается в Telegram-канале информационного ресурса. "Прощание с корреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги состоится 22 июня в зале ЦКБ Управления делами президента РФ по адресу Москва, улица Маршала Тимошенко, 25. Мероприятие начнется в 10.00", - говорится в сообщении. News.ru 16 июня сообщил, что его военный фотокорреспондент Цицаги погиб при атаке ВСУ под Угледаром.

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, вооруженные силы украины, общество