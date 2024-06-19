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Прощание с погибшим при атаке ВСУ военкором Цицаги пройдет 22 июня в Москве
Прощание с погибшим при атаке ВСУ военкором Цицаги пройдет 22 июня в Москве - РИА Новости, 19.06.2024
Прощание с погибшим при атаке ВСУ военкором Цицаги пройдет 22 июня в Москве
Церемония прощания с военным фотокорреспондентом News.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром, состоится 22 июня в 10.00 в Москве, сообщается в... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T23:39
2024-06-19T23:39
2024-06-19T23:39
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Церемония прощания с военным фотокорреспондентом News.ru Никитой Цицаги, погибшим при атаке ВСУ под Угледаром, состоится 22 июня в 10.00 в Москве, сообщается в Telegram-канале информационного ресурса. "Прощание с корреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги состоится 22 июня в зале ЦКБ Управления делами президента РФ по адресу Москва, улица Маршала Тимошенко, 25. Мероприятие начнется в 10.00", - говорится в сообщении. News.ru 16 июня сообщил, что его военный фотокорреспондент Цицаги погиб при атаке ВСУ под Угледаром.
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москва, россия, вооруженные силы украины, общество
Москва, Россия, Вооруженные силы Украины, Общество
Прощание с погибшим при атаке ВСУ военкором Цицаги пройдет 22 июня в Москве
Прощание с погибшим при атаке военкором News.ru Цицаги пройдет 22 июня в Москве