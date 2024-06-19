https://ria.ru/20240619/trevoga-1954022927.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.06.2024

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в среду в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T16:15

2024-06-19T16:15

2024-06-19T16:15

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в среду в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. С 9.31 (мск) воздушная тревога звучит в Харьковской области. С 15.44 до 16.01 она распространилась на Днепропетровскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую и Кировоградскую области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

кировоградская область

украина

харьковская область

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