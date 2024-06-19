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Товарооборот России и ЕС упал до минимума с 2000 года - РИА Новости, 19.06.2024
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07:10 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/tovarooborot-1953852892.html
Товарооборот России и ЕС упал до минимума с 2000 года
Товарооборот России и ЕС упал до минимума с 2000 года - РИА Новости, 19.06.2024
Товарооборот России и ЕС упал до минимума с 2000 года
Товарооборот России и Евросоюза по итогам апреля упал до 5,6 миллиарда евро - это минимум с января 2000 года, следует из расчетов РИА Новости по данным... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T07:10
2024-06-19T07:10
россия
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Товарооборот России и Евросоюза по итогам апреля упал до 5,6 миллиарда евро - это минимум с января 2000 года, следует из расчетов РИА Новости по данным евростата. Так, в апреле торговля России с Евросоюзом сократилась по сравнению с мартом на 6% - до 5,6 миллиарда евро. Это минимум с января 2000 года, когда двусторонний товарооборот составлял 5,3 миллиарда евро. Поставки российских товаров в ЕС в середине весны просели на 17% в месячном выражении, до 2,7 миллиарда евро - минимума с июня 1999 года. Главным образом Россия продавала в Евросоюз газ, хотя его поставки немного сократились в апреле - на 5%, до 1,15 миллиарда евро. Далее идут железо и сталь (на 288,5 миллиона евро), а также нефтепродукты (на 248 миллионов евро). В то же время продажи европейских товаров в Россию увеличились - на 6% в месячном выражении, до 2,9 миллиарда евро. Основой европейского экспорта была фармацевтическая продукция - ее поставки в апреле увеличились на 16%, до 760 миллионов евро. Значительное место занимают поставки оборудования (на 303 миллиона евро), а также оптические инструменты (на 186,5 миллиона евро). Максимальный объем товарооборота между Россией и Евросоюзом был зафиксирован в октябре 2012 года на уровне в 29,5 миллиарда евро.
https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html
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россия, евросоюз, в мире
Россия, Евросоюз, В мире
Товарооборот России и ЕС упал до минимума с 2000 года

Евростат: товарооборот России и ЕС по итогам апреля упал до 5,6 миллиарда евро

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкФлажки Европейского союза и России
Флажки Европейского союза и России - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Флажки Европейского союза и России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Товарооборот России и Евросоюза по итогам апреля упал до 5,6 миллиарда евро - это минимум с января 2000 года, следует из расчетов РИА Новости по данным евростата.
Так, в апреле торговля России с Евросоюзом сократилась по сравнению с мартом на 6% - до 5,6 миллиарда евро. Это минимум с января 2000 года, когда двусторонний товарооборот составлял 5,3 миллиарда евро.
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Поставки российских товаров в ЕС в середине весны просели на 17% в месячном выражении, до 2,7 миллиарда евро - минимума с июня 1999 года.
Главным образом Россия продавала в Евросоюз газ, хотя его поставки немного сократились в апреле - на 5%, до 1,15 миллиарда евро. Далее идут железо и сталь (на 288,5 миллиона евро), а также нефтепродукты (на 248 миллионов евро).
В то же время продажи европейских товаров в Россию увеличились - на 6% в месячном выражении, до 2,9 миллиарда евро.
Основой европейского экспорта была фармацевтическая продукция - ее поставки в апреле увеличились на 16%, до 760 миллионов евро. Значительное место занимают поставки оборудования (на 303 миллиона евро), а также оптические инструменты (на 186,5 миллиона евро).
Максимальный объем товарооборота между Россией и Евросоюзом был зафиксирован в октябре 2012 года на уровне в 29,5 миллиарда евро.
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