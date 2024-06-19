https://ria.ru/20240619/torgovlya-1954076288.html
Больше половины торговли с Вьетнамом проходит в нацвалютах, заявил Путин
Больше половины торговли с Вьетнамом проходит в нацвалютах, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2024
Больше половины торговли с Вьетнамом проходит в нацвалютах, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что почти 60% торговли между Россией и Вьетнамом в первом квартале 2024 года осуществлялось в нацвалютах, это... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T18:41
2024-06-19T18:41
2024-06-19T18:54
вьетнам
россия
экономика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953701802_0:135:3070:1862_1920x0_80_0_0_dbfb38c5aa747afb163ca3c8928ed6be.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что почти 60% торговли между Россией и Вьетнамом в первом квартале 2024 года осуществлялось в нацвалютах, это соответствует общемировой тенденции по отказу от использования во многом скомпрометированных валют в международной торговле и инвестициях.Статья Путина для официального издания ЦК Компартии Вьетнама "Нянзан", озаглавленная "Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем", опубликована на сайте Кремля."Между нашими странами существует возможность расчетов в национальных валютах - российских рублях и вьетнамских донгах. В прошлом году доля таких транзакций обеспечивала более 40% объема двусторонней торговли. А в первом квартале этого года - уже почти 60%. Это соответствует общемировой тенденции по постепенному отказу от использования во многом скомпрометированных валют в международной торговле и инвестициях", - говорится в статье.
https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html
вьетнам
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953701802_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2941b916009ee9a24341f296dccbdf9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вьетнам, россия, экономика, владимир путин
Вьетнам, Россия, Экономика, Владимир Путин
Больше половины торговли с Вьетнамом проходит в нацвалютах, заявил Путин
Путин: почти 60 процентов торговли между РФ и Вьетнамом проходит в нацвалютах
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что почти 60% торговли между Россией и Вьетнамом в первом квартале 2024 года осуществлялось в нацвалютах, это соответствует общемировой тенденции по отказу от использования во многом скомпрометированных валют в международной торговле и инвестициях.
Статья Путина для официального издания ЦК Компартии Вьетнама "Нянзан", озаглавленная "Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем", опубликована на сайте Кремля.
"Между нашими странами существует возможность расчетов в национальных валютах - российских рублях и вьетнамских донгах. В прошлом году доля таких транзакций обеспечивала более 40% объема двусторонней торговли. А в первом квартале этого года - уже почти 60%. Это соответствует общемировой тенденции по постепенному отказу от использования во многом скомпрометированных валют в международной торговле и инвестициях", - говорится в статье.