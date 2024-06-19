https://ria.ru/20240619/torgovlya-1954076288.html

Больше половины торговли с Вьетнамом проходит в нацвалютах, заявил Путин

Больше половины торговли с Вьетнамом проходит в нацвалютах, заявил Путин - РИА Новости, 19.06.2024

Больше половины торговли с Вьетнамом проходит в нацвалютах, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что почти 60% торговли между Россией и Вьетнамом в первом квартале 2024 года осуществлялось в нацвалютах, это... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T18:41

2024-06-19T18:41

2024-06-19T18:54

вьетнам

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что почти 60% торговли между Россией и Вьетнамом в первом квартале 2024 года осуществлялось в нацвалютах, это соответствует общемировой тенденции по отказу от использования во многом скомпрометированных валют в международной торговле и инвестициях.Статья Путина для официального издания ЦК Компартии Вьетнама "Нянзан", озаглавленная "Россия и Вьетнам: дружба, проверенная временем", опубликована на сайте Кремля."Между нашими странами существует возможность расчетов в национальных валютах - российских рублях и вьетнамских донгах. В прошлом году доля таких транзакций обеспечивала более 40% объема двусторонней торговли. А в первом квартале этого года - уже почти 60%. Это соответствует общемировой тенденции по постепенному отказу от использования во многом скомпрометированных валют в международной торговле и инвестициях", - говорится в статье.

https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html

вьетнам

россия

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Кирилл Волков

вьетнам, россия, экономика, владимир путин