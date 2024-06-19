https://ria.ru/20240619/tayvan-1953844711.html
Госдеп США одобрил продажу ракет Тайваню
Госдеп США одобрил продажу ракет Тайваню - РИА Новости, 19.06.2024
Госдеп США одобрил продажу ракет Тайваню
Госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню ракет на 60 миллионов долларов, сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона. РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T04:41
2024-06-19T04:41
2024-06-19T04:44
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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню ракет на 60 миллионов долларов, сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона. "Госдеп одобрил возможную продажу офису культурного и экономического представителя Тайбэя систем Switchblade-300 и сопутствующего оборудования на сумму около 60,2 миллиона долларов", - говорится в сообщении. Офис представительства Тайбэя запросил 720 ракет и 101 систему контроля, уточнили в агентстве. Госдеп также одобрил возможную продажу Тайваню беспилотников ALTIUS 600M-V еще на 300 миллионов долларов, сообщает Пентагон. Оборонное ведомство указывает, что Тайбэй запросил до 291 единицы этих БпЛА. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.
https://ria.ru/20240526/tayvan-1948330626.html
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в мире, тайвань, тайбэй, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша
В мире, Тайвань, Тайбэй, США, Государственный департамент США, Министерство обороны США
Госдеп США одобрил продажу ракет Тайваню
Пентагон: США одобрили продажу Тайваню ракет на 60 миллионов долларов