https://ria.ru/20240619/tayvan-1953844711.html

Госдеп США одобрил продажу ракет Тайваню

Госдеп США одобрил продажу ракет Тайваню - РИА Новости, 19.06.2024

Госдеп США одобрил продажу ракет Тайваню

Госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню ракет на 60 миллионов долларов, сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона. РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T04:41

2024-06-19T04:41

2024-06-19T04:44

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ВАШИНГТОН, 19 июн - РИА Новости. Госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню ракет на 60 миллионов долларов, сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона. "Госдеп одобрил возможную продажу офису культурного и экономического представителя Тайбэя систем Switchblade-300 и сопутствующего оборудования на сумму около 60,2 миллиона долларов", - говорится в сообщении. Офис представительства Тайбэя запросил 720 ракет и 101 систему контроля, уточнили в агентстве. Госдеп также одобрил возможную продажу Тайваню беспилотников ALTIUS 600M-V еще на 300 миллионов долларов, сообщает Пентагон. Оборонное ведомство указывает, что Тайбэй запросил до 291 единицы этих БпЛА. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие.

https://ria.ru/20240526/tayvan-1948330626.html

https://ria.ru/20240604/bayden-1950431643.html

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в мире, тайвань, тайбэй, сша, государственный департамент сша, министерство обороны сша