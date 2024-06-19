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Танковый экипаж уничтожил укрепрайон ВСУ севернее Работино
Танковый экипаж уничтожил укрепрайон ВСУ севернее Работино - РИА Новости, 19.06.2024
Танковый экипаж уничтожил укрепрайон ВСУ севернее Работино
Танковый экипаж Т-80 БВМ группировки войск "Днепр" уничтожил укрепрайон ВСУ севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T05:06
2024-06-19T05:06
2024-06-19T05:06
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ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Танковый экипаж Т-80 БВМ группировки войск "Днепр" уничтожил укрепрайон ВСУ севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Танковый экипаж Т-80 БВМ 70-го мотострелкового полка группировки войск "Днепр" поразил вражеский укрепрайон, а также уничтожил группу пехоты ВСУ в количестве 8 человек севернее населенного пункта Работино в Запорожской области", - сообщили в МО. В оборонном ведомстве уточнили, что ВСУ открыли огонь по машине, но танкисты продолжили выполнять боевую задачу и успешно ее завершили. "После поражения цели экипаж оперативно вывел машину с огневой позиции. Никто из танкистов не пострадал", - сообщили в МО РФ.
https://ria.ru/20240619/svo-1953841504.html
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Танковый экипаж уничтожил укрепрайон ВСУ севернее Работино
МО: танк Т-80 БВМ группировки "Днепр" уничтожил укрепрайон ВСУ севернее Работино