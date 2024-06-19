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Танковый экипаж уничтожил укрепрайон ВСУ севернее Работино - РИА Новости, 19.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:06 19.06.2024
https://ria.ru/20240619/tank-1953846211.html
Танковый экипаж уничтожил укрепрайон ВСУ севернее Работино
Танковый экипаж уничтожил укрепрайон ВСУ севернее Работино - РИА Новости, 19.06.2024
Танковый экипаж уничтожил укрепрайон ВСУ севернее Работино
Танковый экипаж Т-80 БВМ группировки войск "Днепр" уничтожил укрепрайон ВСУ севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T05:06
2024-06-19T05:06
специальная военная операция на украине
работино
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
т-80
безопасность
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Танковый экипаж Т-80 БВМ группировки войск "Днепр" уничтожил укрепрайон ВСУ севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Танковый экипаж Т-80 БВМ 70-го мотострелкового полка группировки войск "Днепр" поразил вражеский укрепрайон, а также уничтожил группу пехоты ВСУ в количестве 8 человек севернее населенного пункта Работино в Запорожской области", - сообщили в МО. В оборонном ведомстве уточнили, что ВСУ открыли огонь по машине, но танкисты продолжили выполнять боевую задачу и успешно ее завершили. "После поражения цели экипаж оперативно вывел машину с огневой позиции. Никто из танкистов не пострадал", - сообщили в МО РФ.
https://ria.ru/20240619/svo-1953841504.html
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работино, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, т-80, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Работино, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Т-80, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Танковый экипаж уничтожил укрепрайон ВСУ севернее Работино

МО: танк Т-80 БВМ группировки "Днепр" уничтожил укрепрайон ВСУ севернее Работино

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-80 ВС РФ на огневой позиции
Танк Т-80 ВС РФ на огневой позиции - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-80 ВС РФ на огневой позиции. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Танковый экипаж Т-80 БВМ группировки войск "Днепр" уничтожил укрепрайон ВСУ севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Танковый экипаж Т-80 БВМ 70-го мотострелкового полка группировки войск "Днепр" поразил вражеский укрепрайон, а также уничтожил группу пехоты ВСУ в количестве 8 человек севернее населенного пункта Работино в Запорожской области", - сообщили в МО.
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В оборонном ведомстве уточнили, что ВСУ открыли огонь по машине, но танкисты продолжили выполнять боевую задачу и успешно ее завершили.
"После поражения цели экипаж оперативно вывел машину с огневой позиции. Никто из танкистов не пострадал", - сообщили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРаботиноРоссияЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныТ-80БезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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