https://ria.ru/20240619/tank-1953846211.html

Танковый экипаж уничтожил укрепрайон ВСУ севернее Работино

Танковый экипаж уничтожил укрепрайон ВСУ севернее Работино - РИА Новости, 19.06.2024

Танковый экипаж уничтожил укрепрайон ВСУ севернее Работино

Танковый экипаж Т-80 БВМ группировки войск "Днепр" уничтожил укрепрайон ВСУ севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщили журналистам в... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T05:06

2024-06-19T05:06

2024-06-19T05:06

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работино

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вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 19 июн - РИА Новости. Танковый экипаж Т-80 БВМ группировки войск "Днепр" уничтожил укрепрайон ВСУ севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Танковый экипаж Т-80 БВМ 70-го мотострелкового полка группировки войск "Днепр" поразил вражеский укрепрайон, а также уничтожил группу пехоты ВСУ в количестве 8 человек севернее населенного пункта Работино в Запорожской области", - сообщили в МО. В оборонном ведомстве уточнили, что ВСУ открыли огонь по машине, но танкисты продолжили выполнять боевую задачу и успешно ее завершили. "После поражения цели экипаж оперативно вывел машину с огневой позиции. Никто из танкистов не пострадал", - сообщили в МО РФ.

https://ria.ru/20240619/svo-1953841504.html

https://ria.ru/20240618/vsu-1953808895.html

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работино, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, т-80, безопасность, вооруженные силы рф