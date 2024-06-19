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Договор России и КНДР можно применить к СВО, считает эксперт
Договор России и КНДР можно применить к СВО, считает эксперт - РИА Новости, 19.06.2024
Договор России и КНДР можно применить к СВО, считает эксперт
Договор о стратегическом партнерстве с КНДР может быть применим к СВО, поскольку присутствие войск Украины, инструкторов НАТО на территории регионов, вошедших в РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T16:02
2024-06-19T16:02
2024-06-19T16:15
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Договор о стратегическом партнерстве с КНДР может быть применим к СВО, поскольку присутствие войск Украины, инструкторов НАТО на территории регионов, вошедших в состав России, и поставка Киеву западного вооружения – это акт агрессии против РФ, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном заявил, что подписанный Россией и Северной Кореей договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. "В соответствии с Конституцией Российской Федерации, у нас четыре новых субъекта. На территории ряда из них присутствуют оккупационные войска Украины и военные советники, инструкторы НАТО, поставляется западное вооружение. Это означает акт вооруженной агрессии коллективного Запада против России. В данном случае действие данного договора прямо подпадает под указанную ситуацию", - сказал Коротченко. По его словам, теперь между Россией и КНДР возможны любые форматы военного сотрудничества – от поставок военной техники до "непосредственно военной поддержки". "Все будут определять конкретно лидеры двух государств", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20240619/putin-1953943272.html
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россия, украина, киев, игорь коротченко, владимир путин, ким чен ын, нато, в мире
Россия, Украина, Киев, Игорь Коротченко, Владимир Путин, Ким Чен Ын, НАТО, В мире
Договор России и КНДР можно применить к СВО, считает эксперт
Эксперт Коротченко: договор о партнерстве РФ и КНДР может быть применим к СВО
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Договор о стратегическом партнерстве с КНДР может быть применим к СВО, поскольку присутствие войск Украины, инструкторов НАТО на территории регионов, вошедших в состав России, и поставка Киеву западного вооружения – это акт агрессии против РФ, заявил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном заявил, что подписанный Россией и Северной Кореей договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.
"В соответствии с Конституцией Российской Федерации, у нас четыре новых субъекта. На территории ряда из них присутствуют оккупационные войска Украины и военные советники, инструкторы НАТО, поставляется западное вооружение. Это означает акт вооруженной агрессии коллективного Запада против России. В данном случае действие данного договора прямо подпадает под указанную ситуацию", - сказал Коротченко.
По его словам, теперь между Россией и КНДР возможны любые форматы военного сотрудничества – от поставок военной техники до "непосредственно военной поддержки".
"Все будут определять конкретно лидеры двух государств", - добавил эксперт.