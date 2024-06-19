Рейтинг@Mail.ru
Замминистра обороны хочет вывести соцподдержку бойцов СВО на новый уровень - РИА Новости, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:09 19.06.2024 (обновлено: 15:23 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/svo-1954001187.html
Замминистра обороны хочет вывести соцподдержку бойцов СВО на новый уровень
Замминистра обороны хочет вывести соцподдержку бойцов СВО на новый уровень - РИА Новости, 19.06.2024
Замминистра обороны хочет вывести соцподдержку бойцов СВО на новый уровень
Необходимо вывести социальную поддержку участников спецоперации на качественно новый уровень, в том числе по вопросам медпомощи, реабилитации, протезирования,... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:09
2024-06-19T15:23
специальная военная операция на украине
общество
россия
здоровье - общество
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953464984_0:24:3072:1752_1920x0_80_0_0_a7fb5b9ca40490553e34b04f44229551.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Необходимо вывести социальную поддержку участников спецоперации на качественно новый уровень, в том числе по вопросам медпомощи, реабилитации, протезирования, заявила замминистра обороны РФ Анна Цивилева в своем Telegram-канале.Заместитель министра сообщила, что посетила Окружной военный клинический госпиталь № 301 в Хабаровске, встретилась с участниками спецоперации, которые проходят там лечение, вручила им государственные и ведомственные награды."Будем искать решения в единой связке министерства обороны Российской Федерации и государственного фонда "Защитники Отечества", чтобы вывести социальную поддержку ребят на качественно новый уровень, в том числе по вопросам медицинской помощи, реабилитации, протезирования", - заявила Цивилева.
https://ria.ru/20240617/korotchenko-1953506120.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953464984_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_dfa33deeca3ea91488134b4ef4486f11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, здоровье - общество, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Здоровье - Общество, Вооруженные силы РФ
Замминистра обороны хочет вывести соцподдержку бойцов СВО на новый уровень

Цивилева: нужно постараться вывести соцподдержку бойцов СВО на новый уровень

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАнна Цивилева
Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Анна Цивилева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Необходимо вывести социальную поддержку участников спецоперации на качественно новый уровень, в том числе по вопросам медпомощи, реабилитации, протезирования, заявила замминистра обороны РФ Анна Цивилева в своем Telegram-канале.
Заместитель министра сообщила, что посетила Окружной военный клинический госпиталь № 301 в Хабаровске, встретилась с участниками спецоперации, которые проходят там лечение, вручила им государственные и ведомственные награды.
"Будем искать решения в единой связке министерства обороны Российской Федерации и государственного фонда "Защитники Отечества", чтобы вывести социальную поддержку ребят на качественно новый уровень, в том числе по вопросам медицинской помощи, реабилитации, протезирования", - заявила Цивилева.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Военный аналитик оценил новую команду заместителей министра обороны
17 июня, 18:44
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияЗдоровье - ОбществоВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала