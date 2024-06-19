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Замминистра обороны хочет вывести соцподдержку бойцов СВО на новый уровень
Замминистра обороны хочет вывести соцподдержку бойцов СВО на новый уровень - РИА Новости, 19.06.2024
Замминистра обороны хочет вывести соцподдержку бойцов СВО на новый уровень
Необходимо вывести социальную поддержку участников спецоперации на качественно новый уровень, в том числе по вопросам медпомощи, реабилитации, протезирования,... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T15:09
2024-06-19T15:09
2024-06-19T15:23
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Необходимо вывести социальную поддержку участников спецоперации на качественно новый уровень, в том числе по вопросам медпомощи, реабилитации, протезирования, заявила замминистра обороны РФ Анна Цивилева в своем Telegram-канале.Заместитель министра сообщила, что посетила Окружной военный клинический госпиталь № 301 в Хабаровске, встретилась с участниками спецоперации, которые проходят там лечение, вручила им государственные и ведомственные награды."Будем искать решения в единой связке министерства обороны Российской Федерации и государственного фонда "Защитники Отечества", чтобы вывести социальную поддержку ребят на качественно новый уровень, в том числе по вопросам медицинской помощи, реабилитации, протезирования", - заявила Цивилева.
https://ria.ru/20240617/korotchenko-1953506120.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, здоровье - общество, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Здоровье - Общество, Вооруженные силы РФ
Замминистра обороны хочет вывести соцподдержку бойцов СВО на новый уровень
Цивилева: нужно постараться вывести соцподдержку бойцов СВО на новый уровень