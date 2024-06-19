https://ria.ru/20240619/svo-1954001187.html

Замминистра обороны хочет вывести соцподдержку бойцов СВО на новый уровень

Замминистра обороны хочет вывести соцподдержку бойцов СВО на новый уровень - РИА Новости, 19.06.2024

Замминистра обороны хочет вывести соцподдержку бойцов СВО на новый уровень

Необходимо вывести социальную поддержку участников спецоперации на качественно новый уровень, в том числе по вопросам медпомощи, реабилитации, протезирования,... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T15:09

2024-06-19T15:09

2024-06-19T15:23

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Необходимо вывести социальную поддержку участников спецоперации на качественно новый уровень, в том числе по вопросам медпомощи, реабилитации, протезирования, заявила замминистра обороны РФ Анна Цивилева в своем Telegram-канале.Заместитель министра сообщила, что посетила Окружной военный клинический госпиталь № 301 в Хабаровске, встретилась с участниками спецоперации, которые проходят там лечение, вручила им государственные и ведомственные награды."Будем искать решения в единой связке министерства обороны Российской Федерации и государственного фонда "Защитники Отечества", чтобы вывести социальную поддержку ребят на качественно новый уровень, в том числе по вопросам медицинской помощи, реабилитации, протезирования", - заявила Цивилева.

https://ria.ru/20240617/korotchenko-1953506120.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, здоровье - общество, вооруженные силы рф