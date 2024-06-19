https://ria.ru/20240619/svo-1953951198.html

Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение

Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 19.06.2024

Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение

Подразделения российской группировки войск "Центр" за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад и отразили РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:20

2024-06-19T13:20

2024-06-19T13:41

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад и отразили пять контратак штурмовых групп, противник потерял до 355 военнослужащих, сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 27-й, 110-й механизированных, 144-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Уманское, Воздвиженка, Камышевка, Торецк Донецкой Народной Республики. Отражены пять контратак штурмовых групп 23-й, 24-й, 47-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 355 военнослужащих, шесть автомобилей, две 152-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, боевая машина РСЗО БМ-21 "Град", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика