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Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 19.06.2024
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13:20 19.06.2024 (обновлено: 13:41 19.06.2024)
https://ria.ru/20240619/svo-1953951198.html
Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение
Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 19.06.2024
Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение
Подразделения российской группировки войск "Центр" за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад и отразили РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:20
2024-06-19T13:41
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад и отразили пять контратак штурмовых групп, противник потерял до 355 военнослужащих, сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 27-й, 110-й механизированных, 144-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Уманское, Воздвиженка, Камышевка, Торецк Донецкой Народной Республики. Отражены пять контратак штурмовых групп 23-й, 24-й, 47-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 355 военнослужащих, шесть автомобилей, две 152-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, боевая машина РСЗО БМ-21 "Град", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение

Минобороны: группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из РСЗО в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ведут огонь из РСЗО в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад и отразили пять контратак штурмовых групп, противник потерял до 355 военнослужащих, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 27-й, 110-й механизированных, 144-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Уманское, Воздвиженка, Камышевка, Торецк Донецкой Народной Республики. Отражены пять контратак штурмовых групп 23-й, 24-й, 47-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери противника составили до 355 военнослужащих, шесть автомобилей, две 152-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США, боевая машина РСЗО БМ-21 "Град", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Донецкая Народная Республика
 
 
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