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Группировка войск "Север" улучшила положение по переднему краю
Группировка войск "Север" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 19.06.2024
Группировка войск "Север" улучшила положение по переднему краю
Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки улучшили положение по переднему краю, ударили по живой силе и технике шести украинских бригад,... РИА Новости, 19.06.2024
2024-06-19T13:17
2024-06-19T13:17
2024-06-19T13:36
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
волчанск
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки улучшили положение по переднему краю, ударили по живой силе и технике шести украинских бригад, противник потерял до 300 военных, сообщило министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 120-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Липцы Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 300 военнослужащих, два пикапа, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании. Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, волчанск, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Волчанск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область
Группировка войск "Север" улучшила положение по переднему краю
Минобороны: группировка войск "Север" улучшила положение по переднему краю