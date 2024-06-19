https://ria.ru/20240619/svo-1953949339.html

Группировка войск "Север" улучшила положение по переднему краю

Группировка войск "Север" улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 19.06.2024

Группировка войск "Север" улучшила положение по переднему краю

Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки улучшили положение по переднему краю, ударили по живой силе и технике шести украинских бригад,... РИА Новости, 19.06.2024

2024-06-19T13:17

2024-06-19T13:17

2024-06-19T13:36

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

волчанск

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за сутки улучшили положение по переднему краю, ударили по живой силе и технике шести украинских бригад, противник потерял до 300 военных, сообщило министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 120-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Липцы Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 300 военнослужащих, два пикапа, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании. Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

волчанск

харьковская область

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вооруженные силы украины, безопасность, волчанск, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область